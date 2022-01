Bitcoin králem? Za poslední rok ho porazila Tesla - a dalších 124 amerických firem

Jak si za poslední rok vedl bitcoin a jak si stojí vůči americkým akciím? Fanoušky kryptoměn to možná překvapí, ale za poslední rok do včerejška se z širokého amerického indexu S&P 500 vedlo hned 125 titulům lépe než nejznámější kybernetické měně. Včetně Tesly, které pomohla kromě jiného paradoxně její investice do bitcoinu. Tabulku pěti desítek těchto outperformerů dal dohromady server MarketWach. Globální akcie ale bitcoin za minulý rok hravě překonal.

Bitcoin si od prvního obchodního dne minulého roku do prvního obchodního dne toho letošního vedl jako na houpačce, celkový přírůstek za toto období nicméně dosáhl 44,2 procenta:

To vše při relativně silné volatilitě, která by ale investory, uvyklé na pohyby ve světě virtuálních měn, neměla udivovat. Z průběžného maxima 69 000 dolarů, na které se vyšplhal 10. listopadu, dokázal bitcoin odepsat 33 procent na včerejších zhruba 46 036 dolarů, které MarketWatch udává jako referenční hodnotu v podvečer newyorského času. Dnes po 12 SEČ se bitcoin podle webu CoinDesk obchodoval zhruba na úrovni 46 700 dolarů.

, již zmíněný výrobce elektroaut a dalšího elektrozařízení, si za sledované období (4. ledna 2021 – 3. ledna 2022, 16:30 ET) připsal 64 procent. Ještě lépe se vedlo některým méně zvučným titulům, jako jsou energetiky Marathon Oil nebo Devon Energy. Lépe než bitcoinu se od 4. ledna 2021 do 3. ledna 2022 tak vedlo celkem 125 titulům z širokého amerického indexu. Kdyby byly započítány dividendy, byla by výkonnost některých z nich ještě výraznější.

Web MarketWatch dal dohromady pět desítek akciových titulů, které bitcoin za poslední rok k letošnímu 3. lednu pokořily. Tabulka obsahuje změnu ceny, ale také pohled na to, jak to s jednotlivými tituly vidí analytici společnosti FactSet, či jaký je implikovaný 12měsíční růstový potenciál.

Jak vyplývá z grafu Blombergu, globální akcie ale bitcoin za minulý rok (k 31. prosinci 2021) hravě překonal:

Jak to bude s tokeny v roce nadcházejícím? Jestřabí obrat Jaye Powella si koncem roku 2021 vybral na kryptoměnách svou daň, i když jiná riziková aktiva zůstala do značné míry ušetřena. Podle Bloombergu budou v diskuzích o vyhlídkách tokenů sehrávat stále větší roli centrální banky a to, do jaké míry se předseda té americké rozhodne došlápnout si na inflaci.

Jiná myšlenková škola ale razí docela jinou tezi: S tím, jak se budou firmy jako Meta Platforms (bývalý Facebook) nebo nořit hlouběji do metaverza a uživatelé budou kumulovat další nezastupitelné tokeny (NFT, ve zkratce jedinečné jednotky dat uložené na blockchainu, které mohou sloužit jako potvrzení vlastnictví určitého digitálního aktiva), bude to kryptoměny tlačit nahoru - bez ohledu na měnovou politiku.

Podle Antoniho Trencheva, spoluzakladatele společnosti Nexo, která se považuje za celosvětově největšího poskytovatele půjček v sektoru digitálního financování, tu levné peníze zůstanou, protože Fed nemá “žaludek ani páteř” na to, aby ustál 10 až 20procentní propad akciové trhu. Bitcoin podle tohoto experta do konce června vyšplhá na 100.000 dolarů. Naopak Jeffrey Halley ze společnosti Oanda Asia Pacific má za to, že začátek normalizace úrokových sazbu v USA, kterou budou následovat i jiné velké centrální banky, zpochybní raison d’etre kryptoměn, tedy fungovat jako alternativou zákonného platidla (fiat money).

Zdroje: MarketWatch, Bloomberg, CNBC, coindesk.com, freebit.cz

Disclaimer:

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.