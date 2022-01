Ekonomická úroveň ČR v poměru k zemím eurozóny mírně klesla

Ekonomická úroveň Česka loni klesla na 86 procent průměru 19 zemí eurozóny a na této úrovni by měla zůstat i v letošním roce. Předloni byla úroveň ČR na 88 procentech. Česko by i tak na tom mělo bylo lépe než Polsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko nebo Španělsko. Vyplývá to z odhadů v makroekonomické prognóze ministerstva financí (MF).



MF upozornilo, že v roce 2020 se HDP na obyvatele v běžné paritě kupní síly kvůli dopadům pandemie snížil ve všech sledovaných zemích. "Největší propad byl zaznamenán v zemích s větší orientací na cestovní ruch, především ve Španělsku, Itálii, Řecku a Francii. V těchto zemích a dále také v Portugalsku a Chorvatsku současně došlo k poklesu relativní ekonomické úrovně vůči průměru eurozóny. Česká ekonomika mohla v relativním vyjádření v loňském roce nepatrně poklesnout na 86 procent HDP eurozóny a kolem této úrovně by se mohla pohybovat i v roce 2022," uvedl úřad.



Cenová hladina v ČR loni podle odhadů MF stoupla na 63 procent průměru 19 zemí eurozóny z předchozích 61 procent. "Očekáváme, že se česká ekonomika bude eurozóně i nadále zvolna přibližovat, a to až na 68 procent její úrovně v roce 2022. Hlavními faktory by v horizontu predikce měla být vyšší inflace a zhodnocení měnového kurzu," uvedlo MF v prognóze.



Ekonomická úroveň zemí se srovnává na základě běžné parity kupní síly. To je poměr mezi měnami, který vyjadřuje schopnost koupit stejný soubor zboží nebo služeb v obou zemích. Index cenové hladiny je podíl měnového kurzu a parity kupní síly mezi měnami.



Úroveň HDP na obyvatele při přepočtu pomocí běžné parity kupní síly ve vztahu k 19 členským zemím eurozóny (v procentech):

Země 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (odhad) 2022 (predikce) ČR 82 83 85 86 88 88 86 86 Slovensko 73 68 66 66 65 67 65 66 Polsko 64 64 65 66 68 72 72 73 Maďarsko 65 64 65 67 69 70 71 72 Španělsko 85 86 87 86 85 80 79 80 Slovinsko 77 78 80 82 83 84 85 86 Itálie 90 92 92 91 91 89 90 91