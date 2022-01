Rozbřesk: Akcie pod “palbou”. Co může změnit Fed a koruna odepsala část zisků

Strach z inflace zavedl v uplynulém týdnu akciové trhy doprostřed “minového pole” - akciový index S&P 500 v pátek v závěrečném výprodeji ztratil 1,9 % a za celý týden skoro 6 %. To je nejhorší týdenní ztráta od března 2020 - chvíle, kdy startovala pandemie COVID 19. Nyní jsou ale důvody výprodejů jiné, je to na prvním místě obava z inflace a rychlého zvyšování amerických sazeb. A i proto bude v tomto týdnu ostře sledováno první letošní zasedání amerického Fedu.



Fed bohužel nemá jinou možnost než potvrdit stávající “jestřábí” kurz. V americké ekonomice stále (i po vyprchání vládní pomoci) pokračuje rychlý růst mezd i rychlý růst nájmů. Současně přetrvávají problémy v subdodávkách a hrozí, že nová vlna omikronu v Asii přinese do subdodavatelských řetězců a globální logistiky novou inflační vlnu. I když tedy americká ekonomika čelí riziku akciové korekce (Nasdaq již korekci započal), nebude to Fed minimálně v nejbližších týdnech brát v potaz.



Je pravděpodobné, že Fed v tomto týdnu připraví trhy na první růst sazeb v březnu a možný start kvantitativního utahování (QT - prodej aktiv z bilance) v druhé polovině roku. V tuto chvíli očekáváme, že Fed v letošním i v příštím roce zvýší sazby čtyřikrát s tím, že rizikem je v tuto chvíli bezesporu agresivnější a rychlejší postup.



Současně platí, že čím více by Fed nakonec utahoval měnovou politiku skrze QT, tím méně by asi musel zvyšovat základní úrokovou sazbu a naopak. Z pohledu amerického dolaru i akciových trhů je asi šťastnější mix agresivnějšího zvyšování základní sazby a pomalejší redukce bilance Fedu (QT). Dolar je obecně citlivější na kratší tržní výnosy, a proto by se mu líbil vyšší vrchol základní sazby Fedu. A akciové trhy by zase bezesporu ocenily co nejmenší redukci bilance (QT) - přímé prodeje aktiv Fedu vyvolávají na globálních trzích vyšší volatilitu a vyšší delší výnosy výrazněji ohrožují valuace rizikovějších růstových akcií nebo rozvíjejících se trhů.





*** TRHY ***



Koruna

Strach z inflace a vyšších amerických sazeb rozpoutal na rizikovějších trzích “peklo” (viz úvodník) a dozvuky dolehly i do české kotliny. Koruna tak ke konci týdne odepsala část svých zisků a vrátila se do blízkosti 24,40 EUR/CZK. Domácí kalendář je prázdnější a my budeme vyčkávat i na koruně na výsledek zasedání Fedu.



Zahraniční forex

Začíná jeden z kritických týdnů a to nejen pro eurodolar, ale i pro ostatní trhy. Půjde v něm o to, jak Fed vybalancuje tržní očekávání před prvním zvýšením úrokových sazeb, které velmi pravděpodobně přijde v březnu. Na to si však budeme muset počkat až do středy večer. Mezitím mohou eurodolar krátkodobě oslovit i data z eurozóny - například dnes podnikatelské nálady z eurozóny (PMI).