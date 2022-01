Optimismus německých podnikatelů se po půl roce zvýšil. Očekávají široké zlepšení

Podnikatelská nálada v Německu se po šesti měsících propadů v lednu začala opět zlepšovat. V dnes zveřejněném průzkumu to uvedl mnichovský institut Ifo. Náladu podle ankety povzbudila zejména lepší očekávání podnikatelů, ačkoliv současnou situaci hodnotí ve srovnání s prosincem hůře. Podnikatelská nálada podle indexu Ifo vzrostla na 95,7 ze zpřesněné prosincové hodnoty 94,8 bodu.



Od června, kdy nálada proti předchozímu měsíci vzrostla naposledy, je to první zlepšení. Doposud hodnota indexu neustále klesala. "Podnikatelé současnou situaci sice hodnotí o něco hůře, ale jejich očekávaní výrazně vzrostla. Německé hospodářství tak do nového roku vstoupilo se zábleskem naděje," uvedl institut.



Hodnocení aktuální situace má nyní podle indexu hodnotu 96,1 bodu, což je o 0,8 bodu méně než v prosinci. Očekávání jsou naopak vyšší, podle indexu vzrostla proti prosinci o 2,5 bodu na 95,2 bodu.



Ve zpracovatelském průmyslu index v lednu výrazně vzrostl, a to i díky optimismu pro nadcházející měsíce. Ifo k tomu poznamenal, že dosavadní problémy v dodavatelských řetězcích se zlepšily.



Růst nálady zaznamenal i sektor služeb, který dosud poslední tři měsíce klesal. "Pesimismus u očekávání zmizel. Odvětví turistiky nyní s velkou nadějí hledí k létu," dodal Ifo.



Na další vývoj nálady bude mít dopad hospodářský rozvoj podmíněný pandemií nemoci covid-19, která se v Německu po nástupu koronavirové varianty omikron blíží podle odborníků vrcholu. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v loňském roce zvýšil o 2,7 procenta, ekonomika se tak vrátila k růstu po předloňském propadu o 4,6 procenta.



Na letošní rok zatím počítá říjnová prognóza spolkové vlády s růstem HDP o 4,1 procenta. Svaz německého průmyslu (BDI) nicméně tento měsíc předpověděl, že HDP se zvýší pouze o 3,5 procenta. Na výraznou revizi výhledu růstu se připravuje i vláda, která ho podle webu magazínu Der Spiegel chce snížit na 3,6 procenta.