Volatilita směrem k FEDu eskaluje

"Doufejme, že zítřejší zasedaní FEDu trhy uklidní a prozradí nám více o dalších plánovaných krocích..." Uklidní???? To jako, jo, zvyšovat sazby se nebudou, QE bude pokračovat....Takže si to zrekapitulme 1) stále je prováděno QE, 2) o zvyšování sazeb se pouze mluví, 3) letos údajně FED plánuje rozpouštět tu nafouklou rozvahu.....Takže se ještě z výše uvedeného nic fakticky nezrealizovalo a technologie už spadly o cca 13 % a ta volatilita.....jak to bude vypadat, až QE nebude, sazby vyskočí nahoru a bude se upouštět nafouknutá bublina??? Pamatuje někdo konec roku 2018 a začátek roku 2019 kdy Powel přispěchal zachránit trhy a prohlásil, že se zvyšováním sazeb je už konec..... Taky zítra čekám uklidnění do Powela....nástroje na boj s inflací máme a ekonomiku neohrozme....toto už konstatoval a zítra to bude opět papouškovat....nevěřím, že se letos sazby zvýší, nízké sazby jsou už něco jako drogy a trhy bez nich nedokáží už fungovat....

abc1