Vyšší zisk i výhled banky BNP Paribas akcionáře nepřesvědčil, zaměřují se na růst nákladů

Francouzská banka se připojila k řadám svých evropských vrstevníků a rovněž akcionářům slibuje vyšší zisky a výnosy, a to i přes prudký nárůst nákladů, který toto odvětví sužuje. , která je největší veřejně obchodovanou bankou v eurozóně, zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk meziročně o 45 procent. Akcie ale po výsledcích klesají o 1 %, protože investoři již některá čísla této banky nacenili do trhu a soustředili se spíše na skok v provozních nákladech, který ve čtvrtém čtvrtletí překonal růst výnosů.

I přesto ale výnosy z obchodování ve čtvrtém čtvrtletí zaostaly za očekáváním analytiků. Obchodování s akciemi sice překonalo odhady Wall Street se ziskem 17 %, ale obchodování s dluhopisy utrpělo ještě strmější pokles, a to o 25 %. Výnosy celé banky byly ve čtvrtém čtvrtletí v souladu s očekáváním a oproti předchozímu roku vzrostly o 3,7 %. Provozní náklady vzrostly o 4,9 % meziročně, když inflace a mzdy tlačí nahoru výdaje v celém odvětví. Čistý zisk prognózy předčil poté, co si vyčlenila méně peněz na problémové úvěry, než se čekalo.

Korporátní a institucionální bankovní divize vykázala tržby ve výši 3,3 miliardy eur a nedosáhla tak na očekávaných 3,4 miliardy eur. Přesto její výnosy z firemního bankovnictví vzrostly o 3,3 % na 1,3 miliardy eur. Divize domácích trhů, která zahrnuje hlavní maloobchodní operace banky, vykázala výnosy ve výši 4,1 miliardy eur, což je o 3,9 % více než v předchozím roce. Výnosy divize mezinárodních finančních služeb ve výši 3,95 miliardy eur jsou těsně nad konsensem analytiků.

si stanovila cíl pro návratnost vlastního kapitálu (ROTE, klíčového měřítka ziskovosti) na více než 11 % do čtyř let a slíbila, že vrátí akcionářům 60 % zisku. Přislíbila tak jedny z největších výplat akcionářům mezi srovnatelnými evropskými bankami poté, co evropští regulátoři loni zrušili de facto zákaz dividend. Po záplavě hotovosti z prodeje své retailové divize v USA koncem loňského roku a špičkovém obchodování s akciemi se CEO Jean-Laurent Bonnafe dívá také po možnostech akvizic.

Evropské banky navyšují své cíle zisků díky vyhlídkám na vyšší úrokové sazby. Banka dnes představila nový strategický plán do roku 2025, který mimo jiné předpokládá, že průměrné roční tempo růstu čistého zisku přesáhne sedm procent a růst výnosů 3,5 %. Čím dál větší část těchto zisků je vyčleněna na dividendy a zpětné odkupy akcií. plánuje vrátit alespoň 50 % zisku prostřednictvím dividend, zbytek bude prostřednictvím zpětných odkupů.

Zdroj: Bloomberg, ČTK, , Patria