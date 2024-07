Morgan Stanley radí kupovat francouzské akcie než se po volbách politické riziko vypaří

Investoři by měli nakupovat francouzské akcie než dojde na nedělní druhé kolo předčasných parlamentních voleb, protože podle stratégů se trh po jednom ze dvou nejpravděpodobnějších výsledků odrazí zpátky nahoru.



Po politickém manévru, který měl za cíl zabránit Národnímu sdružení Marine Le Penové (Rassemblement national – RN) získat absolutní většinu v parlamentu, francouzské dluhopisy již narostly, uvedly ve čtvrteční zprávě stratéžky Marina Zavolock a Regiane Yamanari. Investoři do akcií by tak měli následovat jejich příklad a navýšit expozici na tuto zemi, dodaly.



Centristická skupina Emmanuela Macrona i levicová aliance proti Le Penové strategicky stáhly 223 kandidátů z volebních obvodů ve snaze vyhnout se rozdělení opozice vůči krajní pravici a snížit její šance na dostatek křesel k sestavení vlády. To znamená, že žádná strana pravděpodobně nezíská 289 křesel potřebných pro získání většiny, uvedl tým .



„Věříme, že po zbývajících dvou klíčových francouzských volebních scénářích – žádná většina a absolutní většina RN – by nakonec přišlo oživení na francouzských a širších evropských akciových indexech,“ napsaly.



Zavollock a Yamanari radí nakupovat evropské akcie obranného průmyslu, italské banky, francouzskou banku , francouzskou společnost na výrobu stavebních materiálů Saint a energetickou společnost Environnement.



Od 9. června, kdy Macron šokoval investory vyhlášením předčasných voleb, klesl index CAC 40 o 4,6 %, zatímco euro vůči dolaru oslabilo a výnosová prémie francouzských dluhopisů oproti německým se rozšířila. Výprodej smazal z hodnoty francouzských akcií více než 200 miliard eur.





Prémie výnosů francouzských dluhopisů dosáhla vrcholu na přibližně 85 bazických bodů kvůli obavám, že se francouzské veřejné finance zhorší. Od té doby ustoupila na zhruba 65 bazických bodů a po neděli by se mohla dále stlačit na zhruba 60 bazických bodů, napsal Lorenzo Testa z . Euro pravděpodobně zaznamená krátkou rally kolem 1 %, uvedla firma Wanting Low.



Nejhorším možným výsledkem pro akciové investory by bylo vítězství levicové Nové lidové fronty, uvedla firma. Pokud vyhraje Národní sdružení, jeho program hospodářské politiky může být umírněnější, než tomu bylo v minulosti, dodal .



Zdroj: Bloomberg