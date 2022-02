De Meo z Renaultu o normalizaci dodávek čipů a exportech Dacie do USA

Ohledně nedostatku čipů je situace stále hodně komplikovaná, „všichni ale věříme, že ve druhé polovině letošního roku se to zlepší a dostane do normálu.“ Pro Bloomberg Markets to uvedl šéf automobilky Luca de Meo. Jeho firma kvůli tomuto nedostatku vyrobila minulý rok o 500 000 vozů méně, než chtěla, letos by to mělo být o 300 000 méně. Což „stále není ideální situace“, nicméně v létě by už výroba měla být na běžných úrovních.



Renault je v alianci s automobilkou Nissan a obě firmy jsou podle ředitele „na svých trzích pionýry technologií elektromobilů“. u elektromobility „ví, o čem mluví, protože jeho elektromobily už s elektrickým pohonem najezdily deset milionů kilometrů.“ Firmy tak umí elektromobily „navrhnout, vyrábět i opravovat.“ S Nissanem chce využívat řadu společných modulů a také továrnu na baterie na severu Francie a ve Velké Británii. De Meo tak míní, že elektromobilita je příležitostí pro upevnění spolupráce mezi Renaultem a „jeho japonskými kolegy“.



Na otázku týkající se detailů situace s nedostatkem čipů De Meo odpověděl, že na detailní odpověď by potřeboval tak hodinu a půl. V principu ale platí, že na zvýšení výrobních kapacit polovodičů a čipů je třeba delšího časového období. Automobilky jako také používají určité technologie, které ale nejsou pro výrobce čipů zajímavé. Firmy tak musí projít určitou transformací a změnou svých produktů tak, aby více odpovídaly novým technologiím.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">



Bloomberg se ptal na Dacii, která je podle něj „neuvěřitelně populární značkou v Německu“. Otázka konkrétně zněla, kdy se budou vozy této automobilky vyvážet i do USA. De Meo na to s úsměvem reagoval slovy, že má velký respekt k americkému spotřebiteli a pokud někdo chce uspět na americkém trhu, musí mít ten správný produkt a také odpovídající zdroje. Pro je tak otázka expanze na americký trh zatím mimo zájem, protože nemá ani odpovídající produkt, ani zdroje.



Pro je tak úspěch na americkém trhu zatím spíše „snem“. Nicméně firma není úplně bez vozů, které by mohly mít potenciál za oceánem. De Meo míní, že ten má například model Alpine.



Zdroj: Bloomberg, Youtube