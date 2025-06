Z automobilky do módy: De Meo opouští Renault, míří do Keringu

Výkonný ředitel francouzské automobilky Luca de Meo se rozhodl odstoupit z funkce. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Podle listu Le Figaro by se měl de Meo stát šéfem francouzského výrobce luxusního zboží Kering, který vlastní například značky Gucci a Yves Saint Laurent.



Ital de Meo do čela Renaultu přišel v roce 2020. Předtím řídil španělskou automobilku Seat, která je součástí německého koncernu . De Meo v Renaultu uskutečnil rozsáhlé snižování nákladů, které zahrnovalo výraznou redukci počtu pracovních míst i výrobních kapacit. Dohlížel rovněž na rozsáhlé změny v dlouholeté alianci Renaultu s japonskou automobilkou Nissan, napsala agentura Reuters.



"Luca de Meo vyjádřil své rozhodnutí odstoupit, aby se mohl věnovat novým výzvám mimo automobilový sektor," uvedla společnost . Dodala, že de Meo firmu opustí v polovině července. Podrobnosti o jeho budoucích plánech neposkytla.



Podle listu Le Figaro de Meo v čele společnosti Kering nahradí Francoise-Henriho Pinaulta, který firmu řídí již 20 let. Společnost Kering se ke zprávě listu Le Figaro odmítla vyjádřit.



Pinault je členem rodiny, která kontroluje společnost Kering. Spekulace o změně ve vedení této firmy nabraly na intenzitě minulý týden, kdy se ve francouzských mediích objevily zprávy, že Pinault se chce vzdát funkce výkonného ředitele, píše Reuters.