Renault se loni po dvou letech vrátil k zisku, v předstihu splatí státní pomoc

Francouzská automobilka se loni po dvou letech vrátila k zisku a hodlá s předstihem splatit státní pomoc, kterou dostala za pandemie. Skupina vykázala čistý zisk 888 milionů eur (21,6 miliardy Kč), a překonala tak odhady analytiků. V roce 2020 měla vinou pandemie covidu-19 rekordní ztrátu osm miliard eur. Akcie automobilky po otevření trhů rostly o více než 4 %, část zisku ale v průběhu dopoledního obchodování odevzdávají.



Analytici podle agentury Reuters očekávali, že automobilka dosáhne čistého zisku 818,7 milionu eur. K výsledkům přispěla částkou 380 milionů eur japonská součást Nissan, která nese zodpovědnost za většinu loňské ztráty, konkrétně k ní přispěl pěti miliardami eur. Do aliance patří ještě japonská automobilka Mitsubishi.



Co se týče úvěru poskytnutého za pandemie, platil už jednu ze čtyř miliard eur. Zbytek hodlá splatit před stanoveným termínem, kterým je rok 2024. Nejméně dvě miliardy eur chce splatit letos a nejpozději do konce příštího roku zbytek.



Skupina, kterou citelně zasáhla pandemie, následný nedostatek polovodičů a problémy v dodavatelských řetězcích, z loňského zisku nenavrhne žádnou dividendu. Nadále upřednostňuje zlepšení výsledků a splácení státní půjčky.



Renault loni prodal po celém světě 2,7 milionu aut, což je o 4,5 procenta méně než v roce 2020. Šéf automobilky Luca de Meo očekává, že nedostatek čipů přetrvá nejméně do poloviny letošního roku. Letos kvůli němu firma vyrobí o 300.000 aut méně, loni to bylo o půl milionu méně. Vedle nedostatku klíčové součástky automobilka připomíná též faktor vyšších nákladů na suroviny.



V konkurenci s většími automobilkami, jako je nebo , skupina rovněž potvrdila ambici přeměnit značku na plně elektrickou do roku 2030. Do konce dekády hodlá v Evropě nabízet pouze auta s elektrickým pohonem.



Renault uvedl, že zvažuje spojení svých aktivit v oblasti spalovacích a hybridních motorů a převodovek se sídlem mimo Francii do samostatného subjektu.