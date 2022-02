Avast loni zvýšil provozní zisk o 4,5 procenta na půl miliardy dolarů

Antivirová firma dnes oznámila výsledky za fiskální rok 2021. Avast loni zvýšil upravený provozní zisk EBITDA o 4,5 procenta na 517,6 milionu dolarů, ale nedosáhl na průměrný odhad analytiků 524,5 mil. dolarů. Upravená marže EBITDA klesla o 50 bps na 55,0 %.

Výnosy vzrostly podle aktuálních měnových kurzů o 5,4 procenta na 941,1 milionu dolarů, skončily také pod odhadem 951,8 milionu USD. Objem fakturací se zvýšil o 2,9 procenta na 948,4 milionu dolarů a upravený plně zředěný zisk na akcii stoupl o 7,8 procenta na 37 centů oproti 35 centům na konci roku 2020.

disponuje odolnou bilancí a dostupnou likviditou ve výši 469,0 mil. USD. Firma dále silně generuje hotovost a disponuje až o 5,8 % vyšším volným cash flow bez pákového efektu 477,4 mil. USD a o 8,6 % vyšším cash flow bez pákového efektu ve výši 450,1 mil. USD.



Průměrný výnos na zákazníka (ARPC) se zvýšil o 8,4 % na 49,44 USD. Průměrný počet produktů na zákazníka vzrostl o 1,8 % na 1,43. I když se počty zákazníků v některých geografických oblastech zvýšily, na konci období zůstaly v podstatě na stejné úrovni jako v předchozím roce, na 16,36 milionu. To odráží důraz na růst ARPC během tohoto období a přechod na nový model poskytující funkce vše v jednom v rámci předplatného One.



Avast One kombinuje antivirovou technologii společnosti, rozsáhlou ochranu ve formě virtuální privátní sítě pro běžné prohlížení a ochranu identity prostřednictvím služby monitorování narušení dat, firewall a funkce aktualizace softwaru k ochraně před používáním zastaralého softwaru.



Zdroj: ČTK, Bloomberg,