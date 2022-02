Perly týdne: Akciová rally na obzoru, pád neziskových technologií a z Číny bezpečný přístav

O dalším vývoji na trzích bude podle stále rozhodovat ekonomika. Mark Mobius míní, že z Číny se může nakonec stát bezpečný přístav. MarketDesk Research poukazuje na růst akcií během cyklu zvedání sazeb. Cantor Fitzgerald dokonce hovoří o rally. A ještě více v Perlách týdne.



Rozhodne ekonomika: Ekonom Mike Wilson z ve svém pravidelném zamyšlení nad dalším vývojem na trzích prezentovaném na stránkách banky tvrdí, že trhům nyní dominuje konflikt na Ukrajině. Nicméně z fundamentálního hlediska bude pro americké akciové trhy rozhodující, jak moc zpomalí domácí ekonomika během prvního pololetí letošního roku. Geopolitický vývoj je přitom podle experta nyní již v cenách akcií odražen.



Na americké hospodářství může znatelně doléhat pokračující vysoká inflace, která se podle ekonoma promítá i do spotřebitelské důvěry. Investoři nyní věří, že spotřebitel neomezí své výdaje tak, jak by naznačovala data týkající důvěry, podporuje je v tom například vývoj tržeb v maloobchodě. A zlepšení je patrné i na nabídkové straně ekonomiky. Podle Wilsona se kvůli tomu může nakonec ukázat, že poptávka není nakonec tak silná, jak se zdálo. Protože zlepšující se situace ve výrobě již nebude vést ke snaze navyšovat objednávky a zajistit se tak proti nedostatku. Ohledně dalšího vývoje na akciovém trhu expert míní, že korekce může dál pokračovat, ale již nyní jsou trhy „velmi přeprodané“.



Akcie a cyklus zvedání sazeb: MarketDesk Research se přidává k těm, kteří analyzují výkonnost akciového trhu a jeho sektorů během cyklu zvedání sazeb. Za základ si bere chování trhu od roku 1994 a dochází k tomu, že během cyklu si nejlépe vedou technologie, které si v průměru připisují téměř 20 %. Celý trh více než 11 % a jediným ztrátový sektorem jsou komunikační služby:



Zdroj: Twitter



Prudká rally na obzoru: V podobným duchu jako výše uvedený graf hovořil na CNBC Eric Johnston ze společnosti Cantor Fitzgerald, který dokonce čeká prudkou rally. Všechny relevantní zprávy týkající se konfliktu na Ukrajině jsou pak podle něj již v cenách akcií odraženy, včetně reakce Západu a sankcí uvalených na Rusko. A dopad na globální ekonomiku bude jen omezený.



Fed podle Johnstona zvedne sazby v březnu, a to o 25 bazických bodů. V současné situaci totiž není důvod zvedat je o 50 bodů tak, jak o tom stále hovoří některé názory. Americká centrální banka také bude, co se týče zvedání sazeb, postupovat „metodicky“. Inflace zůstane v americké ekonomice na vysokých úrovních po celý rok, ale to je výhled, který podle experta odpovídá zmíněnému očekávání ohledně kroků Fedu.



Pád popularity neziskových technologií: Liz Ann Sonders ze společnosti Schwab poukazuje na to, že akcie technologických firem, které nedosahují ziskovosti, již smazaly všechny cenové zisky dosažené od léta roku 2020. Jak ukazuje graf, na vrcholu popularity byly na počátku roku 2021, po první korekci si dlouhou řadu měsíců hledaly směr a ten pak skutečně našly v říjnu roku minulého. Mířil prudce dolů:



Zdroj: Twitter



Kam půjdou rozvíjející se trhy: Investiční veterán Mark Mobius poukazoval na Bloomberg Markets na to, že řada rozvíjejících se trhů nyní neklesá, ale drží své pozice. A Čína by dokonce mohla těžit z toho, že její obchodované společnosti nejsou tak vystaveny dění v Evropě. Ohledně dopadu vyšších cen ropy vidíme „velmi smíšený obrázek“, protože některé země jsou na ní závislejší a růst jejích cen se promítne do inflace. Jiné země ale mají vlastní těžbu a i taková Indie je podle experta více závislá na uhlí než na ropě. Mobius míní, že Čína se nebude nyní přiklánět ani k Evropě, ani k Rusku a celkově se může stát bezpečným přístavem. I proto, že sazby v této zemi jdou dolů.