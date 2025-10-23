Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Moneta překonává očekávání trhu i vlastní cíle. Navrhne mimořádnou dividendu 4 Kč na akcii

Moneta překonává očekávání trhu i vlastní cíle. Navrhne mimořádnou dividendu 4 Kč na akcii

23.10.2025 8:23
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Moneta Money Bank hlásí silné výsledky za prvních devět měsíců roku 2025. Čistý zisk vzrostl meziročně o 15,7 % na 4,9 miliardy korun, provozní výnosy o 9,1 % na 10,3 miliardy. Banka překonala očekávání trhu i analytiků a směřuje k překonání vlastního ročního cíle. Představenstvo navrhne mimořádnou dividendu ve výši čtyř korun na akcii, o které budou akcionáři hlasovat v listopadu. 

V samotném třetím kvartálu vzrostl čistý zisk o 18 % meziročně na 1,81 mld. , zatímco trh odhadoval růst na 1,68 mld. a Patria 1,70 mld. . Čistý úrokový výnos vzrostl na 7,9 % na 2,49 mld. , když trh čekal 2,46 mld. a Patria 2,47 mld. Kč. Banka směřuje k překonání svého výhledu na čistý zisk za celý fiskální rok ve výši 6 mld. o 300 - 400 milionů .

1

Od začátku roku tak čistý zisk Monety Money Bank vzrostl meziročně o 15,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Provozní výnosy se zvýšily o 9,1 procenta na 10,3 miliardy korunČistý úrokový výnos za tři čtvrtletí meziročně vzrostl o 11,6 procenta na 7,2 miliardy korun. Důvodem byly nižší náklady na financování klientských vkladů a růst v poskytování úvěrů. "Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 12,4 procenta na 2,5 miliardy korun, zejména díky nižším nákladům na poplatky a úspěšné distribuci investičních produktů třetích stran," uvedla banka. K růstu zisku přispěly podle banky vedle vyšších provozních výnosů také stabilní provozní náklady ve výši 4,2 miliardy korun.

Momentálně má Moneta zhruba 1,6 milionu klientů. Jejich vklady dosáhly do konce září 433 miliard korun, což je meziroční nárůst 2,7 procenta. Banka za prvních devět měsíců roku poskytla úvěry za 55 miliard korun, meziročně o téměř 30 procent více. "Poptávka byla silná jak v retailovém, tak i v komerčním segmentu. Nové objemy hypoték vzrostly meziročně o 51,2 procenta na 14,2 miliardy korun a nové objemy spotřebitelských úvěrů o 17,8 procenta na 17,8 miliardy korun," sdělila Moneta.

Banka již dříve uvedla, že představenstvo navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny na akcii, což představuje celkem dvě miliardy . O návrhu budou akcionáři hlasovat na valné hromadě 14. listopadu. Mimořádná dividenda bude vyplacena z nerozděleného zisku. "Moneta nadále vytváří rezervu na budoucí výplatu dividendy ve výši 90 procent konsolidovaného čistého zisku, což za devět měsíců roku 2025 představuje částku 4,4 miliardy korun," dodala banka. Mimořádnou dividendu Moneta vyplatila také loni. Listopadová valná hromada tehdy rozhodla o vyplacení tří korun na akcii, což bylo dohromady 1,533 miliardy .

Podle údajů Bloombergu drží na Monetě 3 analytici doporučení koupit, 5 držet a 4 prodat.

 
 

Čtěte více:

Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny
10.10.2025 8:40
Představenstvo Monety navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny
Představenstvo Moneta Money Bank navrhne mimořádnou dividendu čtyři ko...
Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %
22.10.2025 17:32
Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %
MONETA Money Bank zveřejní výsledky za třetí čtvrtletí ve čtvrtek před...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.10.2025
8:47USA uvalují sankce na ruské ropné giganty, výsledky Monety a Tesly, evropské futures jsou smíšené  
8:43Rozbřesk: Sankce na Rosneft a Lukoil posílají ropu zpět vzhůru
8:23Moneta překonává očekávání trhu i vlastní cíle. Navrhne mimořádnou dividendu 4 Kč na akcii
7:12MONETA Money Bank, a.s.: Čistý zisk za první tři čtvrtletí 2025 vzrostl na 4,9 mld. Kč
22.10.2025
22:40Tesla hlásí po dvou čtvrtletích poklesu v řadě růst tržeb o 12 procent
22:02Wall Street oslabila, investoři vybírají zisky z růstových titulů, klesá zlato i kryptoměny  
17:32Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %  
17:31K nákupům akcií a zlata centrálními bankami…
17:03Export z Japonska se vrátil k růstu navzdory pokračujícímu poklesu vývozu do USA
16:52Stovky světových osobností v prohlášení volají po zákazu vývoje superinteligence
15:32Propast mezi množstvím energie a AI se za našeho života neuzavře, soudí šéf strategie udržitelnosti v Apollo
14:06Preciznost, AI a růst. Intuitive Surgical po silném kvartálu zvyšuje výhled i marže  
13:57Beyond Meme? Akcie výrobce rostlinných burgerů vystřelily o 1300 procent za čtyři dny
12:36Otřes představenstva Novo Nordisk. Výrobce léků na hubnutí hledá cestu k americkému spotřebiteli
11:31Výsledky tlačí akcie níž, zatímco zlato se po výplachu stabilizuje  
11:05Výsledky Netflix: Jednorázový náklad z Brazílie zatížil marže a poslal akcie o 6 procent níže  
10:20Trh se po výprodeji zlata a stříbra připravuje na další volatilitu  
8:55Netflix pod tlakem, švýcarský frank na steroidech a summit Trump-Putin možná nebude  
8:43Rozbřesk: Mohou nižší ceny energií změnit náladu v bankovní radě?
6:07Kdysi se jí říkalo 'výrobce vdov'. Nyní jde o nejvýnosnější sázku na dluhopisovém trhu  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět