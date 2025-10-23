Moneta překonává očekávání trhu i vlastní cíle. Navrhne mimořádnou dividendu 4 Kč na akcii

Moneta Money Bank hlásí silné výsledky za prvních devět měsíců roku 2025. Čistý zisk vzrostl meziročně o 15,7 % na 4,9 miliardy korun, provozní výnosy o 9,1 % na 10,3 miliardy. Banka překonala očekávání trhu i analytiků a směřuje k překonání vlastního ročního cíle. Představenstvo navrhne mimořádnou dividendu ve výši čtyř korun na akcii, o které budou akcionáři hlasovat v listopadu.
V samotném třetím kvartálu vzrostl čistý zisk o 18 % meziročně na 1,81 mld. Kč, zatímco trh odhadoval růst na 1,68 mld. Kč a Patria 1,70 mld. Kč. Čistý úrokový výnos vzrostl na 7,9 % na 2,49 mld. Kč, když trh čekal 2,46 mld. Kč a Patria 2,47 mld. Kč. Banka směřuje k překonání svého výhledu na čistý zisk za celý fiskální rok ve výši 6 mld. Kč o 300 - 400 milionů Kč.
Od začátku roku tak čistý zisk Monety Money Bank vzrostl meziročně o 15,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Provozní výnosy se zvýšily o 9,1 procenta na 10,3 miliardy korun. Čistý úrokový výnos za tři čtvrtletí meziročně vzrostl o 11,6 procenta na 7,2 miliardy korun. Důvodem byly nižší náklady na financování klientských vkladů a růst v poskytování úvěrů. "Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 12,4 procenta na 2,5 miliardy korun, zejména díky nižším nákladům na poplatky a úspěšné distribuci investičních produktů třetích stran," uvedla banka. K růstu zisku přispěly podle banky vedle vyšších provozních výnosů také stabilní provozní náklady ve výši 4,2 miliardy korun.
Momentálně má Moneta zhruba 1,6 milionu klientů. Jejich vklady dosáhly do konce září 433 miliard korun, což je meziroční nárůst 2,7 procenta. Banka za prvních devět měsíců roku poskytla úvěry za 55 miliard korun, meziročně o téměř 30 procent více. "Poptávka byla silná jak v retailovém, tak i v komerčním segmentu. Nové objemy hypoték vzrostly meziročně o 51,2 procenta na 14,2 miliardy korun a nové objemy spotřebitelských úvěrů o 17,8 procenta na 17,8 miliardy korun," sdělila Moneta.
Banka již dříve uvedla, že představenstvo navrhne mimořádnou dividendu čtyři koruny na akcii, což představuje celkem dvě miliardy Kč. O návrhu budou akcionáři hlasovat na valné hromadě 14. listopadu. Mimořádná dividenda bude vyplacena z nerozděleného zisku. "Moneta nadále vytváří rezervu na budoucí výplatu dividendy ve výši 90 procent konsolidovaného čistého zisku, což za devět měsíců roku 2025 představuje částku 4,4 miliardy korun," dodala banka. Mimořádnou dividendu Moneta vyplatila také loni. Listopadová valná hromada tehdy rozhodla o vyplacení tří korun na akcii, což bylo dohromady 1,533 miliardy Kč.
Podle údajů Bloombergu drží na Monetě 3 analytici doporučení koupit, 5 držet a 4 prodat.