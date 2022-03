Světové firmy reagují na ukrajinskou válku. Mastercard blokuje služby, Total nebude v Rusku investovat

Tweety s odkazy na ruská provládní média budou mít nově speciální označení, oznámila podle agentury AFP americká internetová společnost . Sociální síť také bude snižovat dosah těchto příspěvků.



"Tweetům, které sdílí odkazy na média propojená s ruskou vládou, přidáváme označení a podnikáme také kroky, abychom značně omezili jejich šíření na twitteru," napsal na sociální síti jeden z manažerů firmy Yoel Roth.



Každý příspěvek na twitteru s internetovým odkazem na médium blízké ruskému vedení bude doplněn textem "tento tweet odkazuje na web média s vazbami na ruskou vládu", upřesnila agentura AFP.



Roth připomněl, že společnost se již uchýlila k podobnému kroku v případě informací týkajících se covidu-19 nebo voleb v řadě zemí. Podle manažera se od čtvrtka, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, denně na twitteru objeví přes 450.000 tweetů odkazujících na ruská provládní média.



V souvislosti s ruským napadením Ukrajiny se dříve Google, YouTube a Meta, která vlastní , rozhodly zastavit ruským médiím financovaným státem příjmy z reklamy.

zablokoval v rámci protiruských sankcí několik finančních institucí

Americká platební společnost uvedla, že vyřadila ze svého platebního systému několik finančních institucí. Učinila tak v návaznosti na sankce, které uvalily západní země na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Mastercard bude v nadcházejících dnech pokračovat ve spolupráci s regulačními orgány, uvedla společnost v prohlášení. Přislíbila také přispět částkou dva miliony dolarů (45 milionů korun) na humanitární pomoc.



Západní země koncem minulého týdne mimo jiné vyřadily velké ruské banky ze systému SWIFT. Další opatření míří přímo proti ruské centrální bance. Spojenci se jí snaží omezit její možnost disponovat obrovskými devizovými a zlatými rezervami, které v současnosti činí zhruba 640 miliard USD (14,3 bilionu Kč) a patří k největším na světě. Zatím ale není jasné, jak velkou část rezerv sankce zasáhnou.



Řadoví Rusové od neděle stojí v dlouhých frontách před bankomaty v obavách, že sankce povedou k nedostatku hotovosti.

YouTube zablokoval v celé Evropě kanály spjaté s ruskými médii RT a Sputnik

Provozovatel internetové služby YouTube s okamžitou platností zablokoval po celé Evropě kanály spojené s ruskou státní televizí RT a s ruským webem Sputnik, označovaným za dezinformační. Zdůvodnil to situací na Ukrajině, řekla dnes ČTK mluvčí firmy Google v České republice Alžběta Houzarová. Vlastníkem YouTube je americká společnosti Google ze skupiny Alphabet.



"Bude sice nějakou chvilku trvat, než to těmi systémy projde, ale začalo to platit okamžitě. Zároveň naše týmy situaci nepřetržitě monitorují a rychle reagují," řekla Houzarová.



Ruské televize napojené na stát už od minulého týdne blokují čeští operátoři T-Mobile nebo O2. Internetové sdružení CZ.NIC zároveň zablokovalo osm proruských dezinformačních webů s koncovkou .cz.



YouTube je největší světový web s videoobsahem.

TotalEnergies už nebude investovat v Rusku, Commerzbank mění strategii

Francouzská energetická skupina TotalEnergies už nebude poskytovat kapitál na nové projekty v Rusku. Firma dnes odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu, ale z Ruska - bohatého na suroviny - na rozdíl od konkurenčních britských firem BP a Shell neodejde. Změnu strategie s ohledem na invazi dnes oznámila německý finanční ústav Commerzbank, informovala agentura Reuters.



"Společnost TotalEnergies podporuje rozsah a sílu sankcí zavedených Evropou a bude je uplatňovat bez ohledu na důsledky (v současné době posuzované) na své aktivity v Rusku," uvedl podnik. Ten vlastní 19,4 procenta ve firmě Novatek, největším ruském producentovi zkapalněného zemního plynu (LNG).

Kvůli narušení dodavatelských řetězců pozastaví výrobu v petrohradském závodě jihokorejský výrobce aut Huyndai. Ruská Invaze a západní sankce ovlivňují podniky ve většině odvětví.



Britský energetický gigant BP v neděli oznámil, že se zbaví svého pětinového podílu v největší ruské ropné společnosti Rosněfť. Britsko-nizozemská ropná a plynárenská společnost Shell se pak rozhodla odejít ze všech svých společných podniků s ruským plynárenským podnikem Gazprom. Z Ruska se chystá odejít i norský Equinor.



Commerzbank dnes uvedla, že její expozice vůči Rusku a Ukrajině jsou zvládnutelné, ale že bude podle vývoje situace průběžně upravovat svou strategii a hodnocení rizik. Banka uvedla, že její expozice vůči Rusku činí 1,3 miliardy eur (32,8 miliardy Kč).



Vztahy s řadou ruských bank včetně VTB, která je druhou největší ruskou bankou, začala ukončovat britská banka HSBC. V Rusku se angažuje nevýznamně, zaměstnává tam 200 lidí a její roční tržby v zemi činí 15 milionů dolarů. Globálně vykazuje roční tržby kolem 50 miliard dolarů.



V oblasti automobilového průmyslu své aktivity v Rusku zmrazila společnost Daimler Truck. Dodávky automobilů na ruský trh pozastavily Volvo Cars či General Motors. Japonská automobilka Mitsubishi Motors uvedla, že patrně v Rusku pozastaví výrobu a prodej svých automobilů. Očekává narušení dodavatelských řetězců.



Příští týden pozastaví kvůli logistickým potížím některé provozy ve svých závodech v Rusku francouzský Renault. Francouzská automobilka patří mezi západní společnosti, které jsou v Rusku nejvíce vystaveny riziku. Podle Citibank zde firma generuje osm procent svých hlavních tržeb. Ovládá také společnost AvtoVAZ, která je největším výrobcem automobilů v Rusku.



Nízkorozpočtové aerolinky Pobeda, které spadají pod ruskou vlajkovou leteckou společnost Aeroflot, čelí žádostem řady leasingových firem, které chtějí zpět svá letadla. Pobeda je nedokáže ihned nahradit jinými letadly, informovala dnes agentura Interfax.



S ruskými leteckými společnostmi přestane spolupracovat největší světová leasingová společnost, irská AerCap Holdings. Firma uvádí, že na konci loňského roku měla v pronájmu u ruských aerolinek z hlediska čisté účetní hodnoty přibližně pět procent své flotily.



Mluvčí rotterdamského přístavu dnes uvedl, že většina lodní dopravy do Ruska a z něj zatím pokračuje víceméně bez narušení, protože na klíčové energetické produkty, jako je ropa a zkapalněný zemní plyn, se evropské sankce nevztahují. Mezi lodními společnostmi ale panuje trochu zmatek a celní úředníci provádějí dodatečné kontroly kontejnerů, které mohou obsahovat zboží, na něž se sankce vztahují, dodal.



Kontejnerovou dopravu do Ruska zastaví dánský námořní dopravce A.P. Moller-Maersk. Rezervace do Ruska a z něj v pondělí pozastavila kontejnerová přepravní společnost Ocean Network Express. Americké firmy United Parcel Service (UPS) a FedEx, které se řadí k největším logistickým společnostem na světě, zastavují doručování zásilek do Ruska a na Ukrajinu.