Světoví lídři se shodli na nutnosti dalšího zesílení sankcí proti Rusku. EU se zaměřila na ruské oligarchy

Světoví lídři včetně amerického prezidenta Joea Bidena a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se na pondělní videokonferenci shodli na potřebě dalšího zesílení sankcí proti Rusku. Podle Elysejského paláce by mohly být uvaleny v nejbližších dnech. Bílý dům slíbil Rusku "těžké náklady a důsledky" kvůli invazi na Ukrajinu. EU v pondělí podle agentury Bloomberg přijala sankce vůči některým z nejbohatších osob v Rusku. Na sankčním seznamu jsou majitelé Alfa Group Michail Fridman a Petr Aven, Alexej Mordašov, který ovládá ocelářskou společnost , ale také Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, Putinovův dlouholetý přítel, cellista Sergej Rolgudin či magnát Ališer Usmanov z metalurgického gigantu Metalloinvest.

EU již přijala řadu opatření, od zákazu transakcí s ruskou centrální bankou po uzavření svého vzdušného prostoru ruským letadlům, ve snaze odstřihnout Moskvu od globálního finančního systému. Podle dvou zdrojů Bloombergu pracuje Brusel na dalších opatřeních, která by měla potrestat i další ruské oligarchy. EU přitom už v reakci na ruské uznání separatistických oblastí na východě Ukrajiny uvalila sankce na 23 vysoce postavených činitelů, včetně armádních velitelů a představitelů bank. Proti takovémuto množství ruských miliardářů ale ještě nezakročila, uvedl Bloomberg.

Někteří jedinci uvedení na novém sankčním seznamu obvinění odmítli. Prohlášení, které bylo vydáno jménem Fridmana a Avena, oba podnikatele označilo za dlouhodobé investory do evropských firem, "kteří zaměstnávají desetitisíce lidí v Británii a Evropě".



Elysejský palác po videokonferenci sdělil, že evropské země a jejich spojenci jsou připraveni uvalit na Rusko dodatečné sankce. Videokonference se podle agentury AFP zúčastnili vrcholní představitelé Francie, USA, Británie, Kanady, Německa, Itálie, Japonska, Polska, Rumunska a také zástupci Evropské unie a NATO.



"Budou přijaty další sankce, je to priorita," uvedl Elysejský palác a dodal, že sankce by mohly přijít "v nejbližších dnech", protože je nutné "zvýšit náklady války pro prezidenta (Vladimira) Putina", uvedl úřad francouzského prezidenta a dodal, že už přijaté sankce jsou bolestivější, než Putin očekával.



Světoví lídři rovněž hovořili o udržení stability globální ekonomiky, a to i s ohledem na ceny energií, uvedl Bílý dům. Kanadský premiér Trudeau se mezitím nechal slyšet, že Kanada plánuje zakázat dovoz ruské ropy do země ve snaze zvýšit tlak na ruského prezidenta Putina.

Zdroje: Bloomberg, ČTK