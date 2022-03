Wall Street výrazně oslabuje po ztroskotání vyjednávání mezi Ukrajinou a Ruskem

Americké trhy po včerejší rally otevírají poklesem, když naděje vkládané do dnešního jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se nenaplnily a výsledek nepřinesl očekávaný posun k mírové dohodě. Ačkoliv je dění na Ukrajině v posledních dnech to klíčové, co udává směr obchodování, viděli jsme dnes i pár důležitých makroekonomických zpráv.

V Evropě dnes zasedala ECB, která sice ponechala sazby beze změny, ale oznámila plán na rychlejší ukončení programu nákupu aktiv během 3Q. Velice zajímavá mohla být v kontextu Fedu a jeho sazeb i čísla o americké inflaci, když index CPI v únoru meziročně vzrostl o 7,9 %. Tento údaj je však přesně v souladu s analytickým konsensem, a tak neměl na trhy větší vliv.



Po včerejším výprodeji na trhu s ropou se cena americké ropy WTI opět vrací nad 110 USD/barel, když se na trh vrací obavy z možného odpojení Evropy od ruské ropy. Akcie ropných společností tak po včerejším propadu obnovují růst, když akcie přidávají 4 % a akcie Mobil posilují o 2 %. Část včerejších zisků odevzdávají banky, když index bank KBW Bank oslabuje o bezmála 2 %. Banky dnes zatím nedokážou těžit z dalšího růstu výnosů. Výnosy desetiletých amerických vládních dluhopisů dnes rostou na 1,99 %. Akcie rostou o 5 % poté, co firma oznámila plán na štěpení akcií v poměru 20:1.