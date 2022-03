Jednání Kuleby s Lavrovem pokrok ohledně příměří ani evakuací nepřineslo

Jednání šéfů diplomacie Ukrajiny a Ruska Dmytra Kuleby a Sergeje Lavrova v Turecku nepřineslo žádný pokrok v otázce možného vyhlášení příměří ani ustavení koridoru pro evakuaci civilistů z Mariupolu. Po schůzce to řekl ukrajinský ministr zahraničí Kuleba, podle kterého jsou požadavky Moskvy nepřijatelné. Podle Lavrova má být Ukrajina neutrální a demilitarizovaná. Z vypuknutí konfliktu obvinil ruský ministr západní země, které podle něj nutily Ukrajinu, aby se rozhodla mezi Ruskem a Západem.

Setkání ministrů bylo první ukrajinsko-ruskou schůzkou na tak vysoké úrovni od zahájení ruského vojenského útoku na Ukrajinu před dvěma týdny. Zprostředkovalo ji Turecko, šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu jednání moderoval.



Kuleba, který očekávání tlumil už před schůzkou, řekl, že jednání bylo velmi obtížné, protože se Lavrov držel dlouhodobé rétoriky Moskvy a trval na tom, že Rusko svůj útok ukončí až ve chvíli, kdy Kyjev splní jeho požadavky. Mezi těmito požadavky je podle Kuleby i ukrajinská kapitulace, což je pro Kyjev nepřijatelné.



"Ukrajina nemůže zastavit válku, pokud země, která ji napadla, to sama nemá v úmyslu," řekl Kuleba. Zdůraznil, že s Lavrovem hovořil o návrhu 24hodinového příměří a o ustavení humanitárního koridoru kvůli evakuaci civilistů z obléhaného Mariupolu, žádný slib z ruské strany ale nedostal.



"Jsem připraven pokračovat v těchto snahách s cílem ukončit válku na Ukrajině, zastavit utrpení ukrajinských civilistů a osvobodit naše území od ruských okupačních sil," řekl Kuleba.



Rusko je připraveno vést rozhovory o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu ve formátu dřívějších jednání v Bělorusku, který je nenahraditelný, řekl Lavrov. Nevyloučil rovněž možnost setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, na jednání by se však podle něj musely probírat konkrétní návrhy.



Podle Lavrova Rusko z nynější krize vyjde s obnoveným pohledem na svět. Ohledně Západu si nebude dělat žádné iluze. Nynější ekonomickou krizi způsobenou západními sankcemi podle něj Rusko zvládne a do budoucna již nikdy nebude chtít být na Západu ekonomicky závislé. "Strýček Sam již nikdy nebude schopen zničit naši ekonomiku," řekl ruský ministr.



Lavrov rovněž odpovídal na otázku ohledně zasažené porodnice v Mariupolu. Řekl, že podle něj byla v době útoku bez pacientů a v rukou ukrajinských radikálů.