Výrobci bezpilotních letounů Primoco klesly roční tržby skoro o třetinu, ovlivnila ho pandemie

Tržby tuzemského výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV za loňský rok klesly meziročně o 32 procent na 17,7 milionu Kč. Hospodářský výsledek EBITDA loni dosáhl záporných -27,8 milionu Kč v porovnání se záporným výsledkem -4,9 milionu Kč před rokem a ztráta po zdanění dosáhla za loňský rok skoro 28 milionů Kč. Vyplývá to z dnešního oznámení společnosti, s jejímiž akciemi se obchoduje na trhu START pražské burzy. Firma uvedla, že celoroční hospodaření loni negativně ovlivnila pandemie Covid-19. Ta také ztížila uzavírání a rozšiřování smluv na bezpilotní letadla.



V roce 2021 nedošlo k prodeji, uzavření obchodních smluv na nové bezpilotní letouny, konstatovala firma. Proběhla však dodávka pěti letounů do Iráku a uzavření servisní smlouvy v hodnotě 2 milionů EUR s plněním v letech 2022-2023.



„Výsledky za rok 2021 (…) s ohledem na pandemickou situaci zatím nebyly v souladu s našimi obchodními plány. Tuto situaci však považujeme za odklad příjmů, nikoli za jejich trvalý výpadek,“ uvedl ve výroční zprávě generální ředitel Primoca Ladislav Semetkovský. Na konci roku 2021 byla podle něj firma v pokročilé fázi jednání o dodání 72 letadel v hodnotě 86 milionů EUR do 19 zemí. Nadto vede „mnoho dalších jednání“, jež jsou na začátku obchodního procesu. Ten podle firmy trvá obvykle dva až tři roky.



„Výzvám roku 2022 budeme čelit s vědomím, že máme zajištěné dobré financování a disponujeme vynikajícím produktem s neustálými inovacemi řízenými konkrétními požadavky zákazníků, jež se promítnou do budoucích zakázek,“ uvedl Semetkovský v dnešním tiskovém prohlášení.

Zdroj: Výroční zpráva Primoco UAV



Společnost Primoco UAV SE vyrábí středně velké, plně autonomní bezpilotní letouny (UAV) a poskytuje související letecké služby. Firma dokáže vyrobit až 50 strojů ročně. V roce 2018 společnost provedla primární veřejnou nabídku přibližně šesti procent svých akcií na pražské burze. Prostřednictvím úpisu se jí podařilo získat 63 milionů korun, jež využila mimo jiné na akvizici továrního letiště v Písku-Krašovicích. Loni v květnu získala nové finanční prostředky ve výši 90,5 milionu Kč prostřednictvím druhotné emise akcií.



Hlavními trhy, na které Primoco UAV SE obchodně cílí, jsou primárně Střední východ, Afrika, Asie a Evropa. Plány společnosti již nezahrnují aktivity v Ruské federaci, kde se firma zaměřovala výhradně na poskytování leteckých prací a služeb DaaS (Droneas-a-Service) v civilním sektoru. Firma tam k 31. lednu 2021 ukončila svou činnost a prodala 100 % akcií své tamní dceřiné společnosti AO Primoco BPLA. „Vzhledem k současnému negativnímu vývoji politické situace … nelze v dohledné době očekávat zlepšení vztahů mezi Evropou a Ruskem,“ uvedla Primoco v dnes komunikované výroční zprávě.

Výhled na rok 2022



Pro letošní rok společnost očekává, že bude realizovat tržby z prodeje bezpilotních letadel Primoco UAV One 150/150M, dodávek náhradních dílů současným klientům, školení pilotů a prodeje senzorů. Plán prodejů zahrnuje 40 bezpilotních letounů a tržby přesahující 500 milionů Kč. Kromě toho hodlá pokračovat v přípravách výstavby nového výrobního závodu v areálu vlastního továrního letiště v Písku-Krašovicích. Jedním z hlavních cílů pro rok 2022 je také dokončení vojenské certifikace Primoco UAV One 150M podle normy NATO STANAG 4703.



Společnost již letos získala civilní evropské oprávnění LUC ve specifické kategorii pro svůj stroj One 150.

Zdroj: Primoco UAV