Primoco získává pro svůj dron One 150 civilní evropské oprávnění LUC ve specifické kategorii

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV, jehož akcie se obchodují na burze START, získal pro svůj stroj One 150 civilní evropské oprávnění LUC ve specifické kategorii. Může ho využít ke zkušebním a výcvikovým letům nebo k provádění kontroly kritické infrastruktury státu. Firma chce i díky tomuto oprávnění zvýšit svůj podíl na trhu ze současných čtyř procent v celosvětových prodejích.



Podle firmy jde o celosvětově první případ, kdy byl certifikát LUC vydán pro evropský letoun s pevným křídlem. Celkově se jedná o pátý certifikát v Evropě. Oprávnění LUC společnosti umožňuje v rámci rozsahu osvědčení provádět letové činnosti s vnitřním schvalováním provozu na úrovni společnosti. Jde o nejvyšší oprávnění, kterého lze na základě stávajících evropských předpisů dosáhnout. Společnost chce v rámci schválených provozních scénářů certifikát využít k vývojovým, zkušebním a výcvikovým letům, ale i k provádění kontroly kritické infrastruktury státu a k dalším činnostem.





Generální ředitel a zakladatel společnosti považuje certifikát za jednoznačný důkaz vysoké úrovně společnosti i letounu Primoco UAV One 150: „Na získání certifikátu jsme pracovali osmnáct měsíců, přičemž díky vysokým standardům naší společnosti jsme pro jeho získání nemuseli zásadně upravovat procesy v naší firmě. Při přípravě podkladů pro vydání certifikátu jsme zúročili naše sedmileté zkušenosti, včetně provozu letounu v několika evropských zemích. Primoco UAV je jediná společnost na světě, která vyvíjí a vyrábí taktický bezpilotní letoun, zároveň získala oprávnění pro konstrukci a výrobu vojenské letecké techniky, civilní oprávnění k provozu LUC, v certifikaci dle vojenské normy NATO STANAG 4703, vlastní tovární letiště a je obchodovaná na burze cenných papírů. Máme před sebou poslední významný cíl, výrazně zvětšit podíl na trhu ze současných 4 % celosvětových prodejů.“



V České republice je registrováno téměř 35 000 provozovatelů bezpilotních systémů, z nichž více než tři sta spadá do kategorie „Specific“. Společnost Primoco UAV SE byla prvním českým žadatelem o certifikát LUC a je prvním subjektem, který jej získal. Společnost je kromě civilního oprávnění LUC schválena i jako projekční a výrobní organizace dle vojenských standardů EMAR 21 a letoun Primoco UAV One 150 prochází certifikací dle normy NATO STANAG 4703. S těmito oprávněními je společnost jako jediná na světě schopná nabídnout svůj letoun v podobě, která je uznatelná všemi leteckými úřady na světě. S ohledem na právní vymezení provozu bezpilotních letounů je certifikace jedinou cestou, jak zajistit soulad s požadavky mezinárodních leteckých předpisů.



Česká společnost Primoco UAV vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, jež sama vyvinula. Jde o stroje schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů, včetně plně automatického vzletu a přistání. Mezi klíčové vlastnosti letadla patří jeho mimořádná výdrž, díky které může ve vzduchu při cestovní rychlosti 100-150 km/h strávit bez přestávky více než 15 hodin, což představuje dolet až 2000 km. Maximální vzletová hmotnost 150 kg a užitečné zatížení 30 kg umožňují letouny One 150 využívat pro nejrůznější druhy nasazení v rámci civilních i vojenských operací. Letouny společnosti jsou v současnosti využívány na třech kontinentech například pro kontroly produktovodů a distribučních sítí v energetice, zajišťování pohraniční a pobřežní bezpečnosti, monitorování požárů či při pátracích a záchranných akcích. Primoco UAV SE je veřejně obchodovatelná společnost na trhu pražské burzy.

Zdroj: Primoco UAV