Boršovská KARO Invest odhaduje loňský zisk EBITDA na 21 milionů. Během sedmi let ho chce zvednout až na 750 milionů

Holdingová společnost KARO INVEST, jejíž akcie se obchodují na trhu START pražské burzy, odhaduje konsolidované tržby za loňský rok ve výši 155 milionů korun a provozní zisk EBITDA ve výši 21 milionů Kč. Letos očekává silný růst na všech úrovních hospodaření, uvedla dnes firma. Pomáhá tomu podle ní i aktuálně rekordní čtvrtletí v objemu výroby. Skupina si vytyčila nové rozvojové cíle, které by měly posunout zisk EBITDA až na 750 milionů korun v horizontu sedmi let.

Pro rok 2022 očekává management konzervativně výnosy na úrovni 252 milionů koruna, meziročně +60 %, a provozní zisk EBITDA 31 milionů korun, meziročně +48 %.

Díky říjnovým úpravám ve výrobním areálu a navazujícímu plnohodnotnému spuštění nové (druhé) výrobní linky v Boršově, a současně díky rozvolňování protiepidemických opatření v Evropě realizovala skupina KARO v posledních měsících rekordní výrobní objemy. Za měsíc leden tak bylo prodáno 67 tis. m2 kůží a v únoru 73 tis. m2. Za březen vedení společnosti cílí na prodej ve výši 75 tis. m2. Pro srovnání, před svým vstupem na burzu v říjnu 2019 byla skupina schopna zpracovat a prodat maximálně 40 tis. m2 kůží měsíčně.

Cílem pro letošní rok je dosáhnout na průměrný měsíční objem více než 70 tis. m2 prodaných kůží, což podle společnosti odpovídá nárůstu o 75 procent za tři roky. Jedná se o objem výroby v boršovském a brtnickém závodu, kterého skupina plánuje dosáhnout ještě před spuštěním nové továrny v Brtnici.

V roce 2023 hodlá KARO cílit v nejsilnějších měsících na prodeje až 100 tis. m2 kůží měsíčně.

Během krize způsobené COVID-19 skupina KARO podle svých slov významně urychlila svoji investiční činnost. „Během investorské prezentace 3. května 2022 hodláme představit náš dlouhodobý rozvojový plán. Cílem našich aktivit pro následujících 7 let je vytvoření silné a unikátní výrobní skupiny, která bude schopna realizovat zisk EBITDA až 750 mio. CZK ročně,“ nastiňuje plány skupiny KARO její finanční ředitel Jakub Hemerka.

Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO INVEST a.s., sahá do poloviny 90. let a původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy. Největší investice nyní probíhají na brownfieldu v Brtnici, kde roste nový výrobní závod, který významně rozšíří výrobní možnosti i kapacity skupiny.

V roce 2019 vstoupila holdingová společnost KARO INVEST a.s. na trh START pražské burzy a na českou burzu RM-Systém. Většinový 79% akciový podíl ve skupině drží tři největší akcionáři: zakladatel a generální ředitel Pavel Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond CZEGG VENTURES z finanční skupiny STARTEEPO. Dalších 21 % akcií připadá na drobné investory, podílové a penzijní fondy.

Oficiální auditované výsledky za rok 2021 budou oznámeny na květnové investorské prezentaci.

Zdroje: Karo Invest