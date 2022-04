Čtvrteční obchodování ovlivněno výsledky, vítězem dne je Meta

Čtvrteční obchodní seance v Evropě byla ovlivněna několika reporty společností a investoři bedlivě sledovali situaci kolem ruského vpádu na Ukrajinu a současně situaci okolo dalších kroků k zavírání kohoutků na plyn a společnou reakci Evropské Unie.



V centru pozornosti se objevily společnosti jako TotalEnergies či , které reportovaly za první kvartál roku 2022. Energetická firma z Francie odhalila jak lepší zisk na akcii, který byl o 11,38 % vyšší než odhady analytiků a současně velmi solidně překonala tržby, TTE FP +2,83 %. Výrobce léčiv ze země Galského kohouta, tedy překonal většinu odhadů, ale bohužel pokles volné cash má na svědomí pokles o takřka 1,5 %



Bankovní dům předčil očekávání zisků, a to primárně díky svému investičnímu bankovnictví. Bohužel se objevila i zpráva spíše negativní, a to pozastavení zpětného odkupu akcií, BARC +3,25 %.

DAX +0,32 %, CAC 40 -0,10 %, FTSE 100 +0,8 %, PX +0,06 %



Americké akciové indexy ztratily v průběhu odpoledne veškeré zisky z pre marketu. Jako vítěz se vyprofilovala Meta Platforms, ta narostla o 11 procent. Dalším technologickou společností, která představila čísla za první čtvrtletí tohoto roku a předčila jak konsensus v čistém zisku na akcii, tak tržby, byl výrobce čipů , QCOM US +3,61 %.

Analytik k výsledkům #Meta: Nejhorší scénář typu se naštěstí nekoná. #akcie #Facebook #výsledky - https://t.co/vPgHgVj3Ar pic.twitter.com/SexLU7NZ53