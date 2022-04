Tomáš Vlk: Americká ekonomika začala rok překvapivým propadem

Hned první kvartál letošního roku přináší překvapení v podobě poklesu amerického HDP. Ekonomika klesla o 1,4 pct namísto očekávaného růstu o procento. Předchozí kvartál ovšem rostla o velmi svižných 6,9 pct (vše anualizované mezikvartální změny). Za poklesem stojí zahraniční obchod, zásoby a slabší vládní výdaje. Tahounem zůstává spotřeba domácností, která však zaostala za očekáváními.

Největší negativní příspěvek přichází ze strany velice silného dovozu. Ten se v prvním čtvrtletí znovu zvedl skoro o 18 procent. Velmi vysoká tempa v posledních dvou kvartálech následují po dvou slabších čtvrtletích. Naznačují, že problémy s dodávkami zapříčiněné přerušenými řetězci se podařilo překonat a do země začalo proudit o poznání více zboží.

A jak naznačují další statistiky, šlo zejména o zboží investičního charakteru. Americký vývoz se v 1Q naopak propadl, ovšem po velmi silném předchozím čtvrtletí.

Investice do fixních aktiv se zvedly o velmi slušných 7,3 pct, přičemž narůstaly hlavně nákupy vybavení či softwaru. Růst soukromé spotřeby o 2,7 pct není špatný, ale čekalo se přece jen víc (3,5 pct). Slabé byly hlavně nákupy zboží běžné spotřeby. A ačkoli data naznačují sílu domácí poptávky, produkce zaostávala, když poptávku vedle dovozu částečně uspokojovalo i rozpouštění skladových zásob. Tento efekt ubral z růstu HDP 0,8 procentního bodu.





Data za první čtvrtletí nejsou dobrá, a to i přes některé "polehčující okolnosti". Těmi jsou vyšší srovnávací základna minulého kvartálu, přísun odblokovaného dovozu nebo vyprazdňování skladů. Od americké ekonomiky se zkrátka čekalo víc. Formálně vzato by případné další zakolísání znamenalo technickou recesi, ale tu nyní považujeme za málo pravděpodobnou. Data jsou přece jen hodně volatilní, masivní nárůst dovozů by neměl trvat dál a bazický efekt příště číslům naopak pomůže.

Letošní výkon hospodářství ukáže, nakolik se na poptávce projevuje vysoká inflace včetně drahých energií, pokles akcií a bohatství domácností nebo nejistota firem v souvislosti s pomalejší Čínou a Evropou. Každé zpomalení je nepříjemné, neboť příští rok se zapojí do hry efekt utahování politiky Fedu a ekonomice by tím spíše hrozil pokles.

Reakce finančních trhů je poměrně klidná. Akcie jen drobně zaváhaly, výnosy dluhopisů po nárůstu drží pozice a eurodolar nevykazuje podstatné změny.