Perly týdne: Tlaky na ceny aut, dluhopisy nechtějí agresivní pokles sazeb

Jim Paulsen poukazuje na netypický býčí trh na akciích, Jeffrey Gundlach míní, že dlouhodobější dluhopisy nechtějí agresivní snižování sazeb americkou centrální bankou. moc nefandí americkým automobilkám, protože čeká pokles prodejních cen a negativní tlaky na zisky. A Ray Dalio hovoří o svém pohledu na Čínu a tamní investice.



Dluhopisy nechtějí agresivní pokles sazeb: Jeffrey Gundlach, který stojí v čele DoubleLine Capital, po snížení sazeb americkou centrální bankou uvedl, že poklesem o 50 bazických bodů nebyl překvapen. Takový krok totiž očekával a o snížení sazeb hovořil už v červenci. Na větší pokles sazeb nyní mimo jiné ukazovaly i nižší výnosy dvouletých vládních dluhopisů. K tomu investor dodal, že „delší konec výnosové křivky nechce, aby Fed snižoval sazby agresivním způsobem.“ Takový postup centrální banky totiž ovlivňuje dlouhodobější dluhopisy opětovnými obavami z inflace.



Gundlach míní, že nyní je Fed „už jen trochu za křivkou“. Fed se podle něj momentálně kloní k uvažování, při kterém váží rizika jak na straně inflace, tak na straně ekonomické aktivity a vývoje na trhu práce. Průzkum mezi domácnostmi přitom ukazuje na „negativní tvorbu pracovních míst“ a expert tento indikátor považuje za hodně důležitý. A existuje „slušná pravděpodobnost“, že se nakonec ukáže, že v září letošního roku začala recese.



Výjimečný býk: Jim Paulsen pracoval mimo jiné jako investiční stratég v The Leuthold Group a na CNBC řekl, že současný býčí trh je jediný v historii, který existoval během celého cyklu utahování monetární politiky. Teprve při obratu k uvolnění politiky obvykle býčí trh začínal, nyní je ale situace jiná, protože akcie již roky rostou. Akciím by v dalším směru nahoru mohla nyní pomáhat vyšší důvěra a pokračující růst ekonomiky.



Výjimečné bylo podle experta i to, že Fed svou politiku uvolňoval po celou dobu růstu inflace. A pak utahoval celou dobu, když inflace klesala. Recesi přitom v době utahování monetární politiky zabránila politika fiskální, určitý pokles výnosů dluhopisů a některé další faktory. K tomu Paulsen dodal, že býčí trhy nekončí v době, kdy panuje pesimistická nálada, jejich konec naopak přichází během euforie. Ta přitom ještě nyní v ekonomice ani zdaleka nenastala, stále se projevuje efekt vyšší inflace a cen, které snižují sentiment spotřebitelů. Nicméně ten se bude lepšit i díky vyšším reálným mzdám. „Euforii jsme hodně vzdáleni,“ dodal expert.



Tlaky na pokles cen aut: Průměrný věk vozů na amerických silnicích se podle CNBC dostal na výjimečně vysokých 12,6 let. Colin Langan z situaci v odvětví komentoval s tím, že průměrný nový vůz je nyní ve srovnání s rokem 2019 dražší o 10 tisíc dolarů, a to se promítá do poptávky. Analytik se tak domnívá, že automobilky budou muset přikročit ke snižování cen, zatím je ale tento proces pomalý. Od roku 2019 rostly přitom ceny v průměru o 6 % ročně, což se promítalo do ziskovosti amerických automobilek. Nyní se ale podle experta dá čekat opačný proces. CNBC přidává pohled na dlouhodobý vývoj cen:







Prodeje vozů jsou podle analytika nyní pod úrovní roku 2020, ale zároveň vzrostly výrobní kapacity. To by mělo být velkou motivací pro snižování cen, ke kterému pravděpodobně dojde během následujících pár let. je tedy ohledně akcií amerických automobilek „opatrná“, a to jednak kvůli popsanému vývoji a také kvůli situaci na straně elektromobilů. Langan přitom investice v této oblasti nepovažuje za chybu, protože firmy do nich nutí regulace a ony tak elektromobily vyrábět a prodávat musí, aby splnily emisní limity. Zároveň tím však roste tlak na jejich ziskovost.



Čína potřebuje změny: Ray Dalio se domnívá, že „Čína má skutečné problémy“. Investor na Bloombergu hovořil o tom, že bohatství čínských domácností utrpělo kvůli korekci na realitním a akciovém trhu. Povzbudivý není z hlediska domácností ani vývoj mezd a ty se tak snaží držet hotovost. V prostředí deflace přitom není hotovost zase tak špatné aktivum, ale tento trend doléhá na poptávku ze strany firem i domácností. Ohledně fiskální politiky Dalio připomněl, že asi 70 % vládních výdajů probíhá přes vlády místní. A i na této úrovni se situace zhoršuje.



Čína je na tom podle investora velmi dobře z hlediska technologického pokroku, například Evropa za ní zaostává. Výrazným rysem ovšem je to, že technologický pokrok v Číně probíhá zejména pod taktovkou státu. On sám přitom podle svých slov v této zemi stále investuje, bere ovšem v úvahu popsaný vývoj a celkové prostředí, které se podle něj zhoršuje. I na straně politiky a práva.