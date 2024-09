Uber bude spolupracovat s Waymo. Evercore ISI jej vidí jako sázku na robotaxíky

CNBC poukazuje na růst akcií společnosti Uber zaznamenaný poté, co firma oznámila spolupráci se společností Waymo vlastněnou Alphabetem. Podle CNBC to ukazuje, že autonomní vozy na silnicích mohou být časově blíže, než se nyní domníváme. Uber se přitom snaží tímto krokem „spolupracovat s jedním ze svých konkurentů, aby získal silnější pozici oproti konkurentům jiným.“



Waymo provozuje autonomní taxíky a Uber by měl podle CNBC pomoci s expanzí této služby do dalších měst v USA. Na autonomní taxíky přitom ve velkém sází a aktivity zde má například i . Zmíněn byl i názor šéfa Uberu, podle kterého roste vstřícnost veřejnosti k autonomním taxíkům. Tento trend by měl dál pokračovat s tím, jak bude růst počet těchto vozů na silnicích. Dara Khosrowshahi totiž míní, že lidé „budou vidět, že fungují a jsou bezpečné.“ Podle CNBC nyní nejsou známy detaily zmíněné spolupráce. Spekulovat se dá o tom, že Waymo bude v některých městech poskytovat „hardware“ a Uber zajistí kontakt s klienty.





Mark Mahaney z ISI situaci komentoval s tím, že spolupráce se bude rozvíjet roky. Uber je přitom firmou, která „dává dohromady poptávku“ od lidí, kteří se „někam chtějí dostat rychle a levně“. Analytik jej považuje za jednu z nejatraktivnějších akcií na americkém trhu a firma by podle něj měla z nástupu robotaxíků těžit. I proto, že má přístup ke konečným zákazníkům. K dělení příjmů mezi společnostmi Uber a Waymo řekl, že nyní jdou zhruba tři čtvrtiny příjmů z jízd do kapsy řidičům, a to je podle něj dobrý odrazový můstek pro posuzování toho, jak budou nastaveny finanční vztahy mezi zmíněnými firmami.





Mahaney jmenoval řadu firem, které se chtějí věnovat službám robotaxíků. Ty mají podle něj vysoké fixní náklady tvořené zejména investicemi do nákladných autonomních vozů. Jejich cílem by proto mělo být rozprostřít tyto náklady po co nejvyšším počtu ujetých kilometrů a poskytnutých dopravních služeb. A právě proto pro ně může být výhodná spolupráce s Uberem, který může nabídnout „poptávku“. Pokud tedy poroste zájem o služby autonomních taxíků, Uber by z tohoto trendu měl těžit.



Zdroj: CNBC