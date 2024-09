Další rána pro německý průmysl, Mercedes-Benz zhoršil svůj finanční výhled. Evropa po vydatném růstu tento týden otevře v červeném

Skupina Mercedes-Benz AG snížila svou finanční prognózu kvůli rychlému zhoršování obchodních výsledků v Číně, což je poslední rána pro německý průmyslový sektor, který se potýká s problémy. Upravené výnosy v hlavní automobilové jednotce se nyní očekávají v rozmezí 7,5 % až 8,5 % oproti předchozí prognóze až 11 %, uvedla společnost ve čtvrtek pozdě večer. Čína, která je největším trhem společnosti, dále ztratila dynamiku, protože bohatí kupující odkládají nákupy nejdražších modelů Mercedesu, jako jsou sedany třídy S a Maybach. Snížení hodnocení „bylo vyvoláno dalším zhoršením makroekonomického prostředí, především v Číně,“ uvedl Mercedes s odkazem na „slabší spotřebu a také pokračující pokles v sektoru nemovitostí“.

Futures: DAX -0,4 %, CAC -0,0 %, FTSE 100 -0,7 %.

Maloobchodní tržby ve Spojeném království v srpnu zrychlily poté, co spotřebitelé utratili za potraviny a oblečení, aby využili slunečného počasí. Objem zboží prodaného v obchodech a na internetu se v srpnu zvýšil o 1,0 %, uvedl v pátek statistický úřad. Údaj, který byl silnější než ekonomy očekávaný nárůst o 0,4 %, následuje po revidovaném růstu o 0,7 % v předchozím měsíci.

Společnost Inc. odvolala z funkce generálního ředitele Johna Donahoeho a přivedla dlouholetého manažera Elliotta Hilla, který se snaží vrátit sportovní značce, která se potýká s problémy, dny slávy. Šedesátiletý Hill původně nastoupil do společnosti v roce 1988 a před svým odchodem do důchodu v roce 2020 zastával funkci prezidenta pro spotřebitele a trh. Do funkce nastoupí 14. října. Čtyřiašedesátiletý Donahoe odejde do důchodu a do ledna zůstane poradcem. Akcie společnsoti v reakci vyskočily o 9,3 %.

Pokles počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA na nejnižší úroveň od května naznačil, že trh práce zůstává zdravý i přes zpomalení náboru nových zaměstnanců. To přispělo ke zvýšení chuti k riziku a zmírnilo obavy, že Fed možná příliš pomalu snižoval náklady na půjčky, když ve středu snížil sazby o půl procentního bodu.

BOJ zvýšila své hodnocení spotřebitelských výdajů a zopakovala, že očekává růst cen v souladu se svým cílem ve druhé polovině svého projekčního období, což naznačuje, že nadále směřuje ke zvýšení sazeb. Dříve zveřejněné údaje ukázaly, že klíčový ukazatel inflace v zemi v srpnu zrychlil čtvrtý měsíc v řadě.