Prezident Pavel jmenuje k 1. prosinci do bankovní rady ČNB ekonoma bankovní asociace Jakuba Seidlera

Prezident Petr Pavel se rozhodl k 1. prosinci jmenovat do bankovní rady České národní banky (ČNB) Jakuba Seidlera. Mandát po šesti letech skončí Tomáši Holubovi. V dnešní tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Dnes hlava státu jednala s guvernérem ČNB Alešem Michlem. Kromě nominace hovořili o měnové politice banky a aktuální ekonomické situaci.



Seidler je podle Hradu uznávaným odborníkem, pravidelně komentuje v médiích vývoj tuzemské ekonomiky, zejména pak měnovou politiku, vývoj kurzu koruny, úrokových sazeb, inflaci či úvěrový trh.



Absolvoval ekonomii na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, následně šest let pracoval v ČNB na různých odborných pozicích v oddělení finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability, uvedl Hrad.



V letech 2014 až 2021 působil jako hlavní ekonom ING Bank pro ČR, v roce 2018 ho vláda jmenovala jako člena Výboru pro rozpočtové prognózy. Od poloviny roku 2021 působí jako hlavní ekonom České bankovní asociace.



Seidler nahradí v bankovní radě Holuba, kterému vyprší první šestileté funkční období a neměl zájem v radě pokračovat. V rozhovoru s agenturou Bloomberg nechtěl komentovat důvody svého rozhodnutí opustit ČNB, v níž působil na různých pozicích od roku 2000. Do konce svého mandátu se bude Holub podílet ještě na dvou rozhodováních o nastavení úrokových sazeb, a to příští týden a na začátku listopadu.



Holub v době svého působení v bankovní radě podporoval rychlé zvyšování úrokových sazeb od počátku inflační vlny, se kterým centrální banka pod vedením tehdejšího guvernéra Jiřího Rusnoka začala na konci roku 2021. Poté, co se bankovní rada v polovině roku 2022 obměnila a guvernérem se stal Michl, patřil Holub k menšině, která neúspěšně prosazovala další utahování měnové politiky, zatímco většina rady podporovala stabilitu základní úrokové sazby na sedmi procentech. Na konci loňského roku zase Holub společně s viceguvernérem Janem Fraitem usiloval o rychlejší snižování sazeb, než které nakonec většina rady podpořila.



Seidler se stane prvním členem bankovní rady ČNB, kterého jmenuje současný prezident Pavel. Všechny ostatní nynější členy rady jmenoval bývalý prezident Miloš Zeman. Zatím naposledy se bankovní rada obměnila loni v únoru, kdy se jejími členy stali Jan Procházka a Jan Kubíček.



Sedmičlenná bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnověpolitických opatřeních. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu.