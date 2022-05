Avast zaznamenal meziroční pokles výnosů i zisku EBITDA. Očekává pokles EBITDA marže

reportoval své výsledky za první kvartál, které zaznamenaly meziroční pokles. Za první čtvrtletí činily upravené výnosy 234,6 mil. USD (loni 237,1 mil. USD) kvůli prodeji podniku Family Safety v roce 2021. Fakturace zaznamenaly organický růst na úrovni 5,9 %. Za první čtvrtletí klesl upravený zisk EBITDA o 4,3 % meziročně na 127,9 mil. USD s upravenou EBITDA marží ve výši 54,5 %. Na fiskální rok očekává nízký jednociferný organický růst výnosů a střední jednociferný růst u fakturací a pokles EBITDA marže pod 50 %.





Uvedení nového integrovaného řešení, One, se rozšiřuje do Francie a Německa. Pokračují také další investice do růstu Digital Trust Services (DTS), dříve Identity, na zlepšení pohodlí, soukromí a bezpečnosti při digitálních interakcích. v této oblasti provedl dvě nedávné akvizice - Evernym v prosinci 2021 a SecureKey v březnu 2022.



Ve výhledu na rok 2022 zohledňuje zastavení svých operací v Rusku a Bělorusku, což se dotkne organického růstu. Skupina očekává, že za celý rok dosáhne nízkého jednociferného organického růstu výnosů a středního jednociferného růstu u fakturací. Organický růst nezahrnuje nedávné akvizice společností Evernym a Securekey, stejně jako prodeje v Rusku a Bělorusku. Distribuce Google Chrome byla překlasifikována jako ukončená.



Firma očekává, že upravená EBITDA marže za fiskální rok bude mírně pod 50 %. To odráží 10 měsíců s nulovými prodeji v Rusku, další investice do různých zákaznických iniciativ, vyšší náklady na získávání zákazníků a dopad nedávných strategických investic do DTS. Další plánovanou aktualizací hospodaření společnosti bude pololetní zpráva.

Zdroj: , Bloomberg