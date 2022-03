Spojení Avast (-12 %) a NortonLifeLock ohroženo? Britský regulátor CMA se obává narušení hospodářské soutěže

Britský tržní regulátor CMA oznámil, že akvizice Avastu firmou NortonLifeLock za zhruba 6 miliard GBP vyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže a že má v úmyslu postoupit případ k hloubkovému šetření. Akcie Avastu na pražské burze reagují prudkým poklesem, aktuálně o 12 % do blízkosti 166 korun za akcii. V Londýně titul odepisuje bezmála 14 % do blízkosti 5,5 GBP.



Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy varoval, že fúze by mohla vést k omezení hospodářské soutěže na trhu ve Spojeném království, protože obě společnosti prodávají software pro kybernetickou bezpečnost a jsou blízkými konkurenty v prostředí, kde je jen několik dalších významných konkurentů.





NortonLifeLock a podle něj nabízejí spotřebitelům software pro kybernetickou bezpečnost s řadou různých značek. Produkty zahrnují antivirový software, software pro ochranu osobních údajů, jako jsou VPN a ochrana identity.



NortonLifeLock a mají nyní 5 pracovních dnů na předložení návrhů k řešení obav CMA ohledně ochrany hospodářské soutěže. CMA má pak dalších 5 pracovních dnů na zvážení, zda návrh přijmout anebo postoupit k hloubkovému vyšetřování fáze 2.



"Většinu našich životů žijeme online a je naprosto důležité, aby lidé měli přístup ke konkurenčnímu softwaru pro kybernetickou bezpečnost, když chtějí chránit sebe a své rodiny," řekl výkonný ředitel CMA David Stewart.

Zdroj: Bloomberg