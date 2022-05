Dolar posiluje, akciové futures klesají a Komerční banka dostala nové cílové ceny

Futures na akciové indexy se dnes drží hluboko pod nulou, zatímco dolar posiluje kvůli vysoké inflaci, měnovému utahování. Vladimir Putin dnes bude mít proslov ke Dni vítězství a očekávají se nové informace ohledně postupu války na Ukrajině. A dostává nové cílové ceny od dvou makléřských domů.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,1 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -1,1 %.

zítra oznámí výsledky za 1Q22. Konsensus trhu počítá s tržbami ve výši 78,5 mld. Kč, ziskem EBITDA 29,7 mld. Kč a čistým ziskem 16,4 mld. Kč.

potvrzuje doporučení na „overweight“ a zvyšuje cílovou cenu na 1 195 Kč (vs. 1 040 Kč). Autonomous Research také potvrzuje doporučení „outperform“, ale cílovou cenu snižuje na 1 067 Kč ze 1 118 Kč. Goldman Sachs zvyšuje výhled úrokových sazeb v Česku (na 6,5 %), Maďarsku (na 7,5 %) a Polsku (na 7,0 %).

Prezident Vladimir Putin možná odhalí další kroky ruské války na Ukrajině. Má promluvit na národním průvodu ke Dni vítězství 9. května u příležitosti výročí kapitulace nacistického Německa v roce 1945. Toto datum se stalo středobodem kremelské kampaně s cílem získat pro svou invazi veřejnou podporu. Ještě předtím se G7 zavázala zakázat dovoz ruské ropy. Toho se zatím zdržuje Maďarsko.



Pojišťovna Ping An v čele s Peterem Ma naléhá na předsedu Marka Tuckera, aby zvážil možnost rozdělení firmy a samostatného uvedení asijských operací na burzu. To vyvolalo otázky, zda je to kvůli skomírajícímu ocenění banky, dramatickému propadu akcií společnosti Ping An nebo tlaku z Pekingu.



Nacionalistická strana Sinn Fein, jejímž konečným cílem je sjednotit Severní Irsko se sousední Irskou republikou, získala ve volbách největší počet křesel. Vláda Velké Británie mezitím plánuje rychle „opravit“ protokol ohledně Severního Irska, když Sinn Fein upřednostňuje zachování sporné obchodní pobrexitové dohody.



Německý kancléř Olaf Scholz ze strany SPD obhajoval úsilí své vlády podporovat Ukrajinu ve snaze oživit svou upadající popularitu poté, co voliči jeho straně uštědřili zdrcující porážku. Důsledky nesourodého přístupu ke konfliktu se ukázaly v neděli, kdy SPD utrpěla první porážku od jeho prosincového nástupu do úřadu.