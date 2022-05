Dvě nejdůležitější investiční témata současnosti – inflace a valuace

Americký akciový index SPX se nyní pohybuje na podobných úrovních, jako na dně dosaženém v polovině března. Za poslední půl roku ztrácí více než 11 % a je zhruba na podobných úrovních, jako před rokem. Jak tu občas připomínám, důležité ale nejsou ani tak ceny jako valuace – třeba poměry cen k ziskům PE. Stejně jako není tak důležitá cena jednotlivých druhů pečiva, ale cena za gram. Co udělala korekce posledních týdnů s valuacemi? A jak se vyvíjí a bude vyvíjet „nabídková“ inflace? Z mého pohledu dvě možná nejdůležitější investiční témata současnosti.



Vývoj (jádrové) inflace: Míra utažení monetární politiky v USA bude záležet na tom, jak moc poleví inflace. Z poptávkového směru by se tak mělo/mohlo stát díky opadnutí fiskální stimulace, či rebalacování poptávky zpět směrem od zboží ke službám. U nabídkové strany hovoříme vedle cen komodit o (souvisejících) mnohokrát skloňovaných tenzích ve výrobních vertikálách. Před časem jsem tu v této souvislosti ukazoval hezký graf od , který ukazoval odhady toho, co táhne inflaci nahoru a co by jí zase mělo táhnout dolů:



inflace a valuace" src="/Fotobank/29a26a47-37d4-4a67-a711-d80dd2236737?width=452&height=301&action=Resize&position=Center" />

Zdroj: Twitter



V grafu jde o inflaci jádrovou a podle odhadů GS by měly Spojené státy mít již její vrchol za sebou. Nyní by měly opadávat zejména tlaky ze strany výroby a distribuce zboží dlouhodobé spotřeby, větší celkový sešup by měl nastat na podzim. Ke konci příštího roku by se měla jádrová inflace pohybovat již relativně na dohled od 2 %.



Jak jsem upozorňoval nedávno, GS počítá s poklesem výnosů desetiletých vládních obligací a jejich několikaletou stabilizací pod 3 %. Výše popsaný vývoj by tedy alespoň na této úrovni neměl probíhat na pozadí nějakého masivního utažení finančních podmínek.



Vývoj valuací: Na začátku této druhé sekce bych rád připomněl, co jsem tu ohledně valuací psal nedávno: Z fundamentálního pohledu jsou nejrelevantnější poměry cen akcií k toku hotovosti PCF. Na trhu se ale nejčastěji používá poměr cen k ziskům PE. Poměry PCF přitom z hlediska nějakého historického standardu nebyly tak našponované, jako PE (což naznačuje, že vzrostla „kvalita“ zisků – poměr CF k E). A nyní už k PE – následující graf srovnává jeho současné hodnoty u indexu SPX k dvacetiletému průměru:



inflace a valuace" src="/Fotobank/202a949e-a580-4671-b26e-1d072a0d5de1?width=418&height=365&action=Resize&position=Center" />

Zdroj: Twitter



Pokud bychom se domnívali, že valuace na úrovni PE byly proběhlou korekcí sníženy na nějaké historicky nízké úrovně, mýlili bychom se. Výchozí hodnoty valuací byly totiž tak vysoko, že i znatelná korekce znamená jejich pokles na stále nadprůměrná čísla. U menších společností je pak rozdíl stále vysoký. Takže akcie stále rozhodně nepočítají s nějakým negativním vývojem na rovině růst/požadovaná návratnost.