Pfizer koupí za 11,6 miliardy USD výrobce léku na migrénu Biohaven

Americká farmaceutická společnost koupí zhruba za 11,6 miliardy USD (274 miliard Kč) výrobce léku na migrénu Biohaven Pharmaceutical. to dnes uvedl v tiskové zprávě. V současnosti je jedním z akcionářů Biohavenu a má v něm podíl 2,6 procenta.



Pfizer za jednu akcii Biohavenu zaplatí 148,5 dolaru. Ve srovnání s poslední závěrečnou cenou akcií firmy to představuje prémii 78,6 procenta. Akcionáři Biohavenu také získají podíl v nové veřejně obchodované společnosti, která si ponechá ve vlastnictví léky Biohavenu určené k léčbě migrény a ve fázi vývoje. Za jednu svou akcii v Biohavenu obdrží půl akcie v nové firmě.



Hlavním přípravkem firmy Bioaven je rimegepant, který se používá k léčbě migrény u dospělých. Je určen k akutní migréně a k preventivní léčbě epizodické migrény. Migrénou trpí po celém světě přibližně jedna miliarda lidí, z toho 75 procent tvoří ženy. v listopadu koupil práva na prodej přípravku rimegepant mimo Spojené státy.



Díky své vakcíně proti covidu-19 má teď obrovské množství hotovosti. Firma očekává, že transakci dokončí do začátku roku 2023.



Pfizer v prvním čtvrtletí zvýšil meziročně tržby o 77 procent na 25,66 miliardy dolarů, čistý zisk pak vzrostl o 61 procent na 7,86 miliardy USD. Tržby z prodeje vakcíny proti covidu v prvním čtvrtletí překročily 13 miliard dolarů a tržby z prodeje antivirového přípravku paxlovid určeného k léčbě covidu dosáhly 1,5 miliardy dolarů.