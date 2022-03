Šéf ukrajinské diplomacie: Bojkotujte firmy, které dál podnikají v Rusku. EU prý chce znovu zakročit proti ruským ropným obrům

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba jmenoval více než 20 velkých západních firem a bank, které dál podnikají v Rusku. Zahraniční vlády a spotřebitele proto podle médií vyzval k jejich bojkotu. Dalších 378 firem se z Ruska podle ministra stáhlo jen částečně. Podle Kuleby je nemorální podnikat v zemi, která napadla svého souseda. Stahování z Ruska urychluje americká .

"Jsme s tímto (částečným odchodem) nespokojeni. Známe ty firmy, známe jejich triky a manévry ve snaze zůstat na ruském trhu," řekl ministr podle listu Ukrajinska pravda. Přislíbil zároveň, že je Kyjev přiměje k úplnému odchodu. Pro ten se už rozhodlo 209 západních společností.

K velkým společnostem, které zatím Rusko neopustily, patří podle Kuleby obchodní řetězce Leroy Merlin, , Auchan a Spar, výrobci automobilových pneumatik Pirelli a Bridgestone, hotely a Intercontinental, strojírenské podniky OTIS Worldwide, , Mohawk Industries, Arconic, výrobci kosmetiky či chemických přípravků Oriflame, , Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, tabákový koncern Morris, restaurace Papa John's a potravinářská společnost , farmaceutický podnik a banky , , City Group, a Sanpaolo.

Ruská pobočka francouzské společnosti podle agentury RIA Novosti dnes ujistila, že se nechystá zastavit v Rusku výrobu a ukončit tam své podnikání. v Rusku vyrábí pod různými značkami, včetně osmi ruských.

"Ještě jednou je vyzývám, aby co nejdříve opustily ruský trh, další vlády a spotřebitele pak k bojkotu těchto firem, dokud podnikání v Rusku neukončí," prohlásil Kuleba.

"Mezinárodní byznys by měl odejít z Ruska jak z morálních, tak z pragmatických důvodů. Působení v zemi barbarů poškozuje pověst, nikdo nechce být spojován s válečnými zločiny," řekl podle listu Ukrajinska pravda Kuleba novinářům. Ruská ekonomika se podle jeho názoru rychle blíží ke krachu, a tak by měly firmy odejít už teď, aby se nemusely pokoušet vydobýt zbytky svých investic z ruských trosek. Kuleba také řekl, že Moskva pomýšlí na znárodnění západních aktiv.

Evropská unie podle diplomatů projednává v rámci svého nejnovějšího balíčku sankcí proti Rusku zákaz vývozu luxusních vozidel v hodnotě vyšší než 50.000 eur. transneft

Státy EU plánují podle zdrojů zavést nový balík sankcí proti ruským těžařům ropy Rosněfť, Transněfť a Něfť. Sankce by měly zamezit novým investicím do projektů těžby fosilních paliv. Ropu od nich ale dál budou kupovat. Tyto tři společnosti již podléhají unijním restrikcím z hlediska úvěrů a financování dluhu. Podle nového balíku, který se má projednávat již dnes, jim bude hrozit také zákaz investic, což má zmrazit jejich financování ze zdrojů v EU v nových průzkumných a těžebních projektech u všech fosilních paliv.

Společnost dnes uvedla, že již nebude iniciovat nové klinické studie v Rusku a do pokračujících klinických studií v zemi přestane nabírat nové pacienty. Pokračovat podle firmy budou humanitární dodávky léků do Ruska, přičemž veškerý výtěžek chce věnovat na humanitární podporu ukrajinskému lidu.

Today we are announcing several updates to our company position in Russia, in response to the Russian war in Ukraine and the brutal situation it has created. pic.twitter.com/6c7qWTLC4z