Čtvrtek ve znamení dalších výprodejů v USA, ke bude "dno"?

Americké akcie i dnes pokračovaly ve znečně volatilním duchu v průběhu dne byly indexy i +1 %, nakonec však akcie pokračovaly ve výprodeji z posledních dní a ukončily den s přibližně 0,5 % ztrátou, ovšem v průběhu dne se dostaly až k -2 %. Jediný index Nasdaq dokázal nakonec ukončit den v plusu (+0,1 %) a byl to přitom právě Nasdaq , který byl ještě hodinu před závěrem amerického trhu -2 %. To jen potvrzuje nervozitu na trhu, kdy většina investorů se smířila s korekcí, ovšem ocenění mnoha titulů začíná být velmi lákavé. Otázkou je, kde bude pomyslné "dno"? Je možné, že je to již dnes? Teoreticky ano, ovšem ve většině případů je odhadování dna velmi obtížné a je proto mnohdy lepší akumulovat dlouhodobě zajímavé tituly průběžně a v případě výraznějších propadů, jako je tento, si počkat na ustálení trhu i za cenu toho, že jsem mohl zmeškat úplné dno. Ovem co když úplné dno bude o dalších 25 % níže. Přesně pro takový případ je dobré aktuálně diverzifikovat nákupy v čase. Osobně se domnívám, že akcie mohou ještě o něco níž, ale přijde mi, že u mnoha titulů je již ocenění poměrně lákavé a další výraznější propad začíná brzdit vlna čerstvých nákupů. O "dně" je však velmi předčasné spekulovat.

Nejlépe se dnes dařile telekomunikačnímu (AT&T +1,5 %, +3,9 %, +4,8 %) a farmaceutickému sektoru (Pfizer +1,9 %, Novavax +11,8 %, Moderna +5,5 %, BioNTech +9,6 %, +1,8 %, Abbvie +1,5 %). Nedařilo se naopak finančnímu sektoru (Citigroup -2,3 %, -1,4 %, -1,8 %, -1,4 %). Technologický sektor pak sice zakončil v těsném plusu, ovšem vývoj jednotlivých titulů byl značně nesourodý (Apple -2,7 %, Alphabet -0,7 %, Meta Platforms +1,3 %, -1 %, -2,7 %, -2 %).

Zlato dnes propadlo o 1,6 % na úroveň 1823,2 USD za trojskou unci. Ropa pak posílila přibližně o 1 % a obchoduje na úrovni 106,7 USD za barel v případě WTI a 108,07 USD pak zakončila den ropa brent. Výrazné posílení USD vůči EUR pokročovalo i dnes a to o 1,3 % na úroveň 1,0376 USD za EUR.