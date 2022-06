Perly týdne: Sázky na úspěch Fedu a solární energetická cesta

Podle BofA nyní na měnových i akciových trzích rozhoduje sentiment, John Berger ze společnosti Sunnova míní, že řešením rostoucích cen energií mohou být residenční solární systémy. A investoři jeho byznysu podle něj nerozumí. Mike Vogelzang ze společnosti CAPTRUST zase míní, že je dobré mít sázky na to, že Fed se svou politikou uspěje. A také že je dobré využít poklesu valuací.



Rozhoduje sentiment: BofA tvrdí, že dolar se obecně pohybuje v závislosti na sentimentu rizika a to samé platí o akciích. V následujícím grafu banka porovnává vývoj kurzu dolaru ke koši měn a amerických akcií od poloviny roku 2020:





Zdroj: Twitter



Solární nepochopení a konkurence velkým utilitám: John Berger stojí v čele solární společnosti Sunnova a na CNBC vysvětloval, proč podle něj trhy „nerozumí fundamentu tohoto byznysu“. Sunnova je totiž „energetická společnost stejně jako třeba plynárenství. Měly by tak těžit z toho, že ceny energií jdou nahoru. „Nejsme internetová či technologická společnost“, dodal Berger.



Sunnova poskytuje rezidenční solární systémy a podle jejího ředitele může spotřebitel eliminovat budoucí růst cen energií právě tím, že investuje do takového systému. S tím, jak nabývají na popularitě elektromobily, se pak tento efekt může projevit i na ceně provozování motorového vozidla. Berger k tomu dodal, že poptávka po službách firmy roste a ta nyní generuje historicky nejvyšší tržby.



Expert zmínil negativní vliv cel na jeho odvětví. Dodal, že „tarify nikdy v historii nefungovaly“ a nyní tomu v USA není jinak. Měly by se jich tak co nejrychleji zbavit tak, „aby si spotřebitel mohl vybírat“. Za příkladný pak Berger považuje přístup guvernéra Floridy, který se „postavil na stranu solárních firem, protože nebude zvedat náklady za energie domácnostem tím, že poškodí jedinou konkurenci velkých utilit“. „Vláda musí jít z cesty“, uzavřel svůj projev Berger. CNBC doplnila jeho slova tím, že rezidenční solární systémy využívají v USA asi 4 % domácností, v Německu jich je 15 % a v Austrálii 20 %.



Ziskové výnosy a výnosy dluhopisů: Liz Ann Sonders v následujícím grafu ukazuje jeden z pohledů na valuaci amerických akcií. Jde o rozdíl mezi ziskovým výnosem (poměr zisků na akcii k cenám, tedy obrácené PE) a výnosem desetiletých vládních dluhopisů. Rozdíl jde vnímat jako relativní valuační měřítko – ukazatel atraktivity akcií ve srovnání s dluhopisy. Jeho současné hodnoty jsou z historického hlediska relativně nízko – ziskový výnos je ve srovnání s výnosy vládních obligací na poměrně nízkých hodnotách (PE vysokých).





Zdroj: Twitter





Valuační skepse: Mike Vogelzang ze společnosti CAPTRUST míní, že na akciovém trhu v USA vládne hluboká skepse ohledně příliš utažené monetární politiky a to se projevuje na valuačních násobcích. Na CNBC tvrdil, že více než 12 % firem z indexu Rusell 3000 se obchoduje s cenami nižšími než osminásobek zisků očekávaných pro příští rok. Minulý rok byla takových firem jen asi třetina.



Vogelzang podle svých slov chce mít ve svém portfoliu i sázky na to, že „Fed to udělá dobře“. Líbí se mu například Nextar Media, Williams – Sonoma, či Jefferies. Obecně hledá firmy, které mají zajímavou valuaci relativně k růstu, schopný management a dobrou alokaci kapitálu. Příkladem takové firmy může podle experta být právě Williams – Sonoma. Na její byznys sice může dolehnout útlum celé ekonomiky, ale to nemusí být podle investora důvod, aby se obchodovala s poměrem hodnoty společnosti k EBITDA na 4,2.



Jefferies je podle Vogelzanga investiční banka která získává podíl na trhu na úkor větších konkurentů a přitom její akcie nejsou nijak drahé. Podobné tituly pak lze podle něj vnímat jako levné call opce na to, že Fed se svou monetární politikou dosáhne úspěchu a nenastane recese. Na závěr pak investor v narážce na mediálně známé technologické investice společnosti ARK Invest dodal, že jím zmiňované tituly „v jejich portfoliu nikde nenajdete“.



Švýcarské hodinky letos jedou: V níže uvedeném obrázku vidíme sezonní vývoj exportů švýcarských hodinek. Do popředí vystupuje zejména propad vývozů během prvního pololetí 2020. Obvykle prodeje během roku rostou se znatelným propadem v srpnu a prosinci. Znatelně se odlišuje i vývoj letošního roku, ale tentokrát směrem nahoru:





Zdroj: Twitter