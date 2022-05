Aktualizovaný plán Bruselu může zvýšit výdaje za solár a větrnou energii

Vestas, Wacker Chemie, . Toto jsou někteří z evropských producentů ze sektoru čistých energií. Poptávka po jejich službách by v následujících letech tří letech mohla zrychlit, napsala ve své analýze agentura Bloomberg. Stojí za tím plán, který před týdnem představila Evropská komise. Podle něj by se solární kapacita v Evropské unii mohla více než zdvojnásobit na 320 GW (graf níže). O rychlou expanzi už usilují evropské energetiky jako , a další.

Podle čerstvých návrhů z pera Evropské komise by solární panely měly být do roku 2027 povinné na mnoha komerčních a průmyslových budovách a do roku 2029 na všech nových domech. Unijní plán na podporu čisté energie by tak mohl zvednout konsensuální pohled na růst tržeb výrobců materiálů a zařízení souvisejících se solární energií v letech 2022 až 2025.

Toto by se mohlo týkat třeba německého výrobce střídačů . Jestliže se budou soláry v Evropě instalovat rychleji, mohou se zvednout odhady analytiků pro jeho tržby. Obdobně u německého výrobce polysilikonů Wacker Chemie konsensus pracuje s růstem příjmů v letech 2024 – 2025 v nízkých jednotkách procent, i když tu je prostor pro posun směrem vzhůru. V příštím roce budou jeho tržby nicméně zřejmě klesat.

Přímořské větrné parky se mohou instalovat rychleji





Podle nového unijního plánu s názvem REPower EU by obnovitelné zdroje mohly tvořit do roku 2030 až 45 procent evropského energetického mixu. Dosavadní cíl byl 40 procent. Analytici Bloombergu jsou toho názoru, že větrné elektrárny, především ty příbřežní, se následkem nových opatření budou instalovat rychleji. To může být dobré znamení pro tržby společností jako Vestas, Gamesa, Nordex a , která vyrábí většinu turbín, které se instalují v Evropě.

Jenom loni se na starém kontinentu instalovalo 17 GW ve větrné energii. Podle Bloombergu bychom se v letech 2022 až 2025 mohli dočkat v průměru 20 GW za rok. Graf výše ukazuje instalovanou větrnou kapacitu v Evropě včetně Británie, modře jsou vyvedeny pevninské větrné parky, bíle mořské.

Zefektivnění povolovacího procesu





Aby mohla výroba z obnovitelných zdrojů pokročit rychleji, navrhuje Evropské komise zefektivnit povolovací proces. To by mohlo výrazně posílit očekávání týkající se poptávky po čistých energiích, a to již v příštím roce. Větrné a solární elektrárny mají v porovnání s jinými možnostmi v čistých energiích už teď kratší časové lhůty v projektech. Na příklad nový solární projekt, který je zahájen ve druhém čtvrtletí, může být dokončen do příštího léta. Naopak u jaderných nebo vodíkových alternativ může trvat déle než pět let, než se elektřina dostane na trh.

Konsensus pro výrobce z větrné energie vypadá moc ponuře





Podle konsensu posbíraného Bloombergem (MODL) agregátní dodávky turbín od společností Vestas, Gamesa a Nordex v příštích několika letech mírně klesnou. Analytici samotného Bloombergu ale míní, že tu je potenciál pro mnohem rychlejší dvouciferný růst. Prudký nárůst evropských cen zemního plynu za posledních 12 měsíců pomáhá podpořit ekonomický argument pro nové větrné elektrárny. Oporou je ale i samotný aktualizovaný plán Evropské komise.

Rychle rostoucímu soláru pomáhají opatření EU





Podle konsensu Bloombergu (MODL) se odbyt výrobců solárních modulů a dalších dodavatelů zařízení v letech 2022 až 2023 zrychlí, i když plynová krize v Evropě podle analytiků Bloombergu může tempo ještě urychlit. Expozici na region mají Trina Solar, jejíž odbyt by letos měl narůst podle konsensu o 82 % (viz graf výše), JinkoSolar (60 %), LONGi (40 %) a Canadian Solar (37 %). Rychlejší růstový scénář pro evropskou poptávku po soláru bude zřejmě v příštím roce podepírat rychlé tempo růstu některých výrobců.

Protože solární projekty se realizují rychleji než jejich alternativy, naznačuje to, že krátkodobá poptávka po soláru může narůstat rychleji než poptávka po větrných projektech.

Základním kámenem pro zelenější kroky evropských utilit má být solár





Evropské utility se budou zřejmě masivně opírat o solární energii, aby se vylepšila jejich šance na růst uprostřed energetické transformace. Kapacita skupiny srovnatelných firem (graf výše) poroste podle analýz Bloombergu v letech 2021 až 2025 při mediánovém ročním růstu tržeb (CAGR) o 50 – 55 procent. Potrubní vedení v USA či Latinské Americe jim pak zřejmě pomohou k tomu doručit do poloviny desetiletí 50% CAGR. V expanzi portfolia budou zřejmě z velkých integrovaných utilit vynikat , a EdF.

Evropská kampaň na snížení závislosti na ruském plynu a tvrdší cíle pro dekarbonizaci by v dalších několika letech mohly přinést další růstové příležitosti.

Zdroj: Bloomberg