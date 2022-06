Citigroup zvýšila výhled pro ceny ropy. Brent ale čeká příští rok kolem 75 dolarů z dnešních 120 dolarů

Ropa bude v letošním i příštím roce proti původním předpokladům výrazně dražší, z nynějším vysokých hodnot ale sestoupí. Ve svém aktualizovaném výhledu to uvedli analytici finančního ústavu . Odhad průměrné ceny severomořské ropy Brent na příští rok zvýšili o 16 dolarů na 75 USD za barel. V současné době se barel Brentu i kvůli dopadům války na Ukrajině prodává zhruba za 120 USD.



Analytický tým Research vyjmenovává několik důvodů, které jej vedly k tomu, že odhad cen ropy zvýšil na druhé, třetí i čtvrté čtvrtletí letošního roku a na celý příští rok. V první řadě je to očekávané výrazné zpoždění dodatečných dodávek ropy z Íránu, což zhoršuje už tak napjatou situaci na trhu. Zpoždění je důsledkem toho, že vázne úleva ze sankcí uvalených na Írán.



Citigroup nyní očekává, že Írán se úlevy ze sankcí dočká až v prvním čtvrtletí příštího roku. Nejprve pak bude dodávat na trh půl milionu barelů denně, ve druhém pololetí pak 1,3 milionu barelů denně. Původně se banka domnívala, že úleva ze sankcí umožní Íránu začít na trh dodávat další ropu již v polovině letošního roku.



Zástupci Íránu a Spojených států se za poslední rok ve Vídni zapojili do nepřímých jednání o obnově dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. Dohodu tehdy Írán uzavřel se světovými mocnostmi, Spojené státy od ní ale v roce 2018 odstoupily.



Analytici banky s odkazem na napjaté podmínky na trhu nyní očekávají, že průměrná cena Brentu ve druhém letošním čtvrtletí dosáhne 113 dolarů za barel, což je o 14 dolarů více, než analytici čekali dosud. Odhad průměrné ceny na třetí a čtvrté čtvrtletí pak zvýšili v obou případech o 12 dolarů na 99, respektive na 85 dolarů za barel.



"I nadále očekáváme, že ceny se po krátkodobém a silném růstu budou snižovat s tím, jak bude postupně slábnout nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou," uvedli analytici ze Research. Těžba ropy v Rusku a její vývoz na světový trh se podle nich bude i nadále snižovat, očekávaný propad těžby o dva až tři miliony barelů denně ale považují za přehnaný.



V Rusku se podle agentury Reuters v dubnu těžilo zhruba 9,3 milionu barelů ropy denně, což je asi o milion méně, než kolik mohlo Rusko těžit podle dohody s Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejími spojenci. Změna dodávek ruské ropy a její vývoz do Asie v důsledku západních sankcí uvalených na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu může znamenat, že těžba ani vývoz ropy z Ruska neklesne tak výrazně, jak někteří analytici očekávali. Research pokles odhaduje na milion až 1,5 milionu barelů denně.



"Z 1,9 milionu barelů ropy, která se denně z Evropy přepravuje po moři, by mohlo zhruba 900.000 barelů zamířit na jiné trhy, jako je Čína a Indie, anebo zůstat na některých evropských trzích, které mají omezený přístup k jiné ropě, než je ta ruská," uvedli analytici Research.



Na letošní rok analytici očekávají i slabší globální růst poptávky po ropě, a to o 2,3 milionu barelů denně. Zdůvodňují to hospodářskými problémy, koronavirovými uzávěrami v Číně a vysokými cenami.