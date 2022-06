Inflační data posílají opět trhy níže

Americké akcie se vydávají opět na sestupnou trajektorii. Kromě doznívání včerejšího, ostřejšího tónu ECB se na horší náladě podepsaly především inflační data ve Spojených státech. Americká inflace akcelerovala ke 40 letému rekordu v minulém měsíci. To pravděpodobně přinutí FED k přísnější akci na poli monetární politiky. Michingenský report, který měří náladu mezi spotřebiteli, přilil olej do ohně, když jeho hodnota byla označena jako rekordně nízká. Index S&P 500 se propadl o více jak dvě procenta a zaznamenal tak devátý týdenní pokles z deseti. Na trhu státních dluhopisů překonaly dvouleté výnosy 3 %, což je úroveň nevídaná od roku 2008. Bitcoin sklouzl zpět pod 30 000 USD a index volatility Cboe vzrostl na 29.



Volatilita trhu bude zřejmě pokračovat do doby, než investoři přijmou fakt, že se cílová sazba FEDu dostane alespoň na 3 %.



Nejvíce klesal technologický sektor, který je senzitivní na menší zásobu peněž v ekonomice. Například odevzdal téměř 5 %, klesl o procenta tři. Bankovní sektor je také pod výraznějším tlakem. a CITI ztrácejí přes tři procenta respektive 4 %.



Wall street závěr: Dow Jones -2,7 %; S&P -2,9 %; Nasdaq -3,5 %