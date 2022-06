Zisky obrací tam, kam valuace

Když se trh zvedá ze dna, táhnou jej nahoru většinou valuační násobky – rostou ceny relativně k ziskům. Zisky se v pohybu nahoru přidávají až později, když už ceny tak nerostou a poměry cen a zisků PE se tak zase snižují. Při cyklických poklesech trhu bývá situace stejná v tom smyslu, že první zase klesají valuace, zisky se přidávají později. Jak je tomu nyní?



K valuacím po několika článcích jim se věnujícím jen zopakuji, že znatelně klesly, ale z dost vysokých hodnot. Takže z pohledu historie nejsou stále nijak nízko. Ziskům jsem se věnoval včera, poukazoval jsem na očekávané rekordní marže. O „bottom up“ růstu ziskovosti hovoří i někteří investoři (viz i poslední Perly týdne), ale jak ukazuje následující graf od , očekávání se v poslední době už obrátila směrem dolů (což ale samo o sobě nevylučuje onu rekordnost marží):







Zdroj: Twitter



Index SPX se nyní obchoduje za necelých 3700 bodů. Na nedávném vrcholu se zisky odhadované pro letošní rok pohybovaly u 230 dolarů. Což implikuje PE odvozené z těchto zisků ve výši 16,1. Kdyby se toto PE už neměnilo, bude další vývoj na akciích tažen samozřejmě změnami v odhadované ziskovosti. Nemá přitom cenu zdůrazňovat, že ekonomický útlum dokáže s těmito odhady i skutečnou ziskovostí notně zacloumat. Patrné je to i z výše uvedeného grafu - z roku 2020. Čímž samozřejmě neříkám, že se bude něco takového opakovat. Recese podle mne určitě není nevyhnutelná.



Prozatím se „jen“ zdá, zisky se obrací stejným směrem, jako předtím valuace. Ohledně nich ještě druhý dnešní graf ukazuje, jak historicky reagují na inflaci. Konkrétně jde o CAPE, které pracuje s vyhlazenými historickými zisky, ale na principu to mnoho měnit nebude:

Zdroj: Twitter



Graf můžeme číst tak, že pokud se inflace pohybuje na úrovních blízkých cíli centrální banky, tedy u 2 %, valuace si jí nevšímají a točí se kolem jiných témat. Pokud se ale inflace výrazněji zvedne, již vyšším hodnotám valuací prostoru nedává. Současná kombinace je pak velkou výjimkou, příčinou bude zřejmě to, že u inflace se stále čeká její znatelný pokles. CAPE se celkově stále drží na historicky dost vysokých číslech a vypráví tak stejný příběh, jako běžné PE – na trhu možná medvěd, ale zatím tak maximálně koala.