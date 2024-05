Může existovat něco jako zisková bublina?

Na trhu se o bublinách hovoří docela často. Podle některých názorů jde přitom ale o koncept, který při bližším zkoumání nemá moc velký smysl. Na věc se také dá dívat skr dva hlavní pilíře cen akcií – valuace a ziskovost obchodovaných firem. S tím, že pokud bychom hovořili o bublinách, hovoříme vlastně o valuacích. Zisky jsou totiž „reálné“, není u nich prostor pro nějaké spekulace, přehnaná očekávání a podobně. Nebo ne?



Cena akcie, či hodnota celého indexu se může rozdělit na zmíněné zisky a poměry cen k ziskům. Které jsou nazývány valuacemi (jde ale spíše o nacenění). Zisky přitom lze použít ty současné, nebo, jak je v praxi častějí, očekávané pro následujícíh 12 měsíců. U nich bychom přitom o nějakých přehnaných očekáváních už hovořit mohli. Pokud ale hovoříme o ziscích za posledních 12 měsíců, ty jsou dané. A mluvit u nich o nějakých bublinách nemá smysl. Nebo jen hodně přeneseně, třeba v souvislosti s následujícícm grafem. Ten ukazuje, jak se ziskovost obchodovaných firem odchyluje od dlouhodobého trendu:





Zdroj: X



V obrázku jsou zřejmé jasné cykly, ziskovost se opakovaně dostává nad trend a pak koriguje pod něj. Pokud bychom pak definovali bubublinu jako něco, u čeho se dá s velkou pravděpodobností očekávat v budnoucnu korekce, jsou i nyní zisky možná v takové bublině. Tedy pokud předpokládáme opakující se vracení k trendu. O bublině se ale nedá moc hovořit v tom smyslu, že by zisky byly „prázdné, nafouknuté“. Jde pouze o to, že marže a/nebo tržby firem nyní generují zisky, které jsou nad trendem. A pokud se mají (opět) vrátit na něj, či dokonce pod něj, musí se tímto směrem pohnout ony podkladové proměnné. Tedy marže a/nebo tržby. I ono vracení se k trendu přitom může být nyní zpochybněno na základě vizí spojených s potenciálem nových technologií.



Ke zmíněným valuacím, kterým se tu poměrně často věnuji, bych dnes přidal pohled na ne tak často používané měřítko zvané PEG. Jde o poměr cen k ziskům PE dělený dlouhodobějším očekávaným růstem zisků. PE indexu SPX 500 je nyní podle dat Yardeni Research na 20,7 a PEG na 1,28. Očekávaný dlouhodobější růst zisků by tedy měl být na více než 16 % ročně. Slovo bublina bych tu nepoužil, ale z nejednoho pohledu to není málo. Například dlouhodobý růst zisků historicky dosahuje v průměru 6 – 7 %, nominální potenciál ekonomiky se při 2 – 3 % inflaci může pohybovat ještě níž. PEG 1,28 tak sice není v současnbé době z historického pohledu na žádných extréměch, spíše u průměru. Je ale tvořen historicky vysokým PE i vysokými očekáváními na straně zisků.