Bass: Přehnaná globalizace a těžká spolupráce s partnery, jako je Čína nebo Rusko

Globalizace má své přínosy, ukazuje se však, že je těžké jednat a spolupracovat s partnery jako Čína, Rusko či třeba Írán. Například Čína nemá stejný hodnotový systém jako my, nemají stejný systém práva, u nás je vláda práva, tam se vláda provádí přes právo. Globalizace pak může vést i k problémům na úrovni národní bezpečnosti. Pro CNBC to uvedl Kyle Bass, zakladatel Hayman Capital Management.



Bass tedy míní, že je namístě přehodnotit strategii mohutného outsourcingu a výroby v zahraničí, protože to sebou nese rizika. Ta jsou mimo jiné patrná například na současném nedostatku čipů, jejichž výroba je přitom notně koncentrována na Tchaj-wanu. Spojené státy tak učinily správný krok, když podporují domácí výrobu čipů, postavení takové továrny přitom trvá až pět let. „Stavíme tak rychle, jak jen to jde,“ uvedl investor, ale podle něj ještě bude trvat tak tři roky, než budou Spojené státy v této oblasti nezávislé.



Bass míní, že je na vládě, aby udávala nový směr k větší nezávislosti Spojených států. K tomu dodal, že „pokud by vše bylo na Wall Street, zítra bychom všichni hovořili čínsky.“ Řeč tak přišla i na tarify, které zavedl Donald Trump a které současná americká vláda stále udržuje v platnosti. Bass řekl, že je důležité chápat, proč tyto tarify byly zavedeny. Za příklad uvedl výrobu hliníku, která je v Číně dotovaná třeba tím, že slévárny mají zadarmo elektřinu potřebnou ke svému provozu.



Investor tedy považuje tarify za nástroj, který eliminuje „neekonomické jednání Číny“, jehož cílem je vytlačit z trhu americké firmy. Masová média na to ale dnes již zapomínají a chybu podle experta dělá i Janet Yellen, když hovoří o tom, jak by eliminace tarifů snížila inflaci. Takový pohled totiž podle Basse ignoruje otázku bezpečnosti dodávek a dlouhodobý strategický výhled. Namísto toho jde jen o „prohlášení do nadpisů v médiích“.



Zdroj: Youtube, CNBC