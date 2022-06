Expertka Bridgewater Associates: Pokles amerických akcií zatím reflektuje jen sazby, atraktivní alternativy

Karen Karniol-Tambour z Bridgewater Associates hovořila na Bloombergu o možnosti, že finanční trhy budou zaostávat za vývojem v ekonomice, popsala svůj pohled na monetární politiku (viz zde) a pak se věnovala některým konkrétním investičním tématům. Ohledně komodit míní, že jsou aktivem chránícím před inflací, ale zároveň se u většiny z nich vyskytují pro ně specifická rizika. Patrné je to například u ropy, která je silně provázána se změnami na geopolitické úrovni. Komodity jsou také hodně provázány s ekonomickým růstem. To je relevantní zejména ve vztahu k Číně – její ekonomické problémy atraktivitu komodit snižují.



Pozitivně se expertka vyjadřovala o některých rozvíjejících se akciových trzích. Podle ní mají totiž americké trhy za sebou dlouhé období, kdy si vedly lépe než tyto trhy. A valuace amerických akcií leží na úrovních, podle kterých by americké společnosti měly ještě řadu let „získávat podíl na trhu od všech ostatních“. Což je ale „dost těžké dělat několik desetiletí za sebou“.



Ceny na některých rozvíjejících se trzích jsou naopak „dost hrozné“. Jde přitom o riziková aktiva, která si dříve vedla dobře v době, kdy se investoři obecně klonili k riziku. Jenže došlo k tomu, že namísto rozvíjejících se trhů si v předchozích letech vybírali některé technologie či třeba kryptoměny a rozvíjející se trhy z boomu rizikových aktiv tolik netěžily. To znamená, že „když nyní peníze tečou pryč, tyto trhy nejsou tak zranitelné.“ A podle expertky jsou také mnohem atraktivnější než ty americké, které „odrážejí očekávání dokonalosti“.Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje vývoj dolarového indexu, jeho měříko je obrácené a nejnižší body tudíž ukazují čas, kdy byl dolar ke koši měn nejsilnější. K tomu světle modrá křivka ukazuje vývoj rozvíjejících se akciových trhů EM.Zdroj: TwitterKarniol-Tambour míní, že dosavadní pokles amerických akcií reflektuje pouze zvyšování výnosů vládních obligací a tudíž požadované návratnosti u akcií. Jinak řečeno, v poklesu amerických trhů není nijak reflektováno možné zpomalení celého hospodářství a toku hotovosti, který obchodované firmy generují. Expertka přitom míní, že s tím, jak moc je utahována monetární politika, není v USA pravděpodobné, že by k takovému zpomalení nedošlo.Dobrou případovou studií jsou pak ve vztahu k akciím sedmdesátá léta. Expertka poukázala na to, že v prostředí vysoké inflace záleží u jednotlivých firem na jejich schopnosti promítat rostoucí ceny vstupů do prodejních cen. V sedmdesátých letech přitom asi třetinu trhu tvořily firmy ze sektoru materiálů a energií a ty tuto schopnost měly. Dnes je podíl firem tohoto typu ale mnohem nižší a je tak třeba více uvažovat o tom, která firma zmíněnou schopnost má a která ne.Zdroj: Bloomberg