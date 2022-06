Rusko je v platební neschopnosti, potvrdila ratingová agentura Moody's

Ruská federace je v platební neschopnosti, protože věřitelé nedostali na účet platbu úroků. Uvedla to mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service, která je jednou z autorit, která může takové prohlášení učinit. Moskva selhání u obsluhy zahraničního dluhu dosud odmítala s odkazem na to, že peníze odeslala, ale věřitelé je nedostali kvůli západním sankcím uvaleným na Moskvu.



Rusko mělo 27. května zaplatit úroky ze dvou emisí zahraničních dluhopisů v celkovém objemu zhruba 100 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy Kč), ale věřitelé peníze nedostali. V neděli večer uplynula 30denní lhůta, kdy Rusko ještě mohlo sjednat nápravu.



"Dne 27. června, kdy skončila ochranná lhůta třiceti kalendářních dnů, neměli držitelé ruských dluhopisů platbu kuponů ze dvou emisí eurobondů za 100 milionů dolarů. To podle naší definice považujeme za událost selhání," uvedla v pondělí večer Moody's, z jejíhož oznámení citují zahraniční tiskové agentury. Další selhání při obsluze ruského dluhu podle Moody's lze ještě očekávat.



Kvůli sankcím, které západní státy na Rusko uvalily za jeho invazi na Ukrajinu, nemá Rusko přístup k mezinárodní finanční infrastruktuře, platby do zahraničí tedy nemůže dokončit. Rusko se tak ocitá v platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety.



Kurz rublu na mezibankovním trhu v Moskvě dnes dopoledne vykazoval mírný růst a dolar se prodával za 53,27 rublu. Ztrácel tak proti rublu asi 0,2 procenta. Podobně k euru si rubl připisoval 0,3 procenta na 56,13 rublu. Kurzy jsou ale do značné míry umělé a neodrážejí skutečnou nabídku a poptávku. Po invazi totiž Kreml zavedl omezení pohybu kapitálu a mimo jiné nutí exportně orientované ruské firmy povinně směňovat většinu získaných deviz na ruble. Teď se navíc blíží konec měsíce, kdy se platí měsíční zálohy daní, což poptávku po rublech zvyšuje, uvedla agentura Reuters.

Akcie na burze v Moskvě dopoledne vykazovaly podle hlavního indexu RTS denominovaného v dolarech pokles o 0,4 procenta na 1422 bodů. Index MOEX, který má stejné složení, ale je denominovaný v rublech, ztrácel 0,6 procenta na 2403 bodů.



Omezení pohybu kapitálu v Rusku je jedním z důvodů, proč si rubl v letošním roce vede ze všech měn ve světě nejlépe. Mimo jiné to pomáhá mírnit dopady platební neschopnosti na ekonomiku, které podle analytiků i tak nebudou velké. Rusko sice už nějaký čas nemá kvůli invazi přístup na mezinárodní kapitálové trhy, podle agentury Bloomberg si žádné peníze v dohledné době ale ani půjčovat nemusí, protože má vysoké příjmy z prodeje nerostných surovin, zejména ropy a zemního plynu.



Rusko od začátku sankcí opakuje, že peníze na zaplacení má a že je ochotno své závazky vůči zahraničí i nadále plnit. I proto nepanovala shoda v tom, zda se Rusko dostalo do platební neschopnosti, či nikoliv. Státy se do ní zpravidla dostanou tak, že buď nemají peníze, anebo nejsou ochotny zaplatit. Na Rusko se ale nevztahuje ani jedna z těchto podmínek. Čekalo se proto, až vynese verdikt některá z autorit.



Zda je země v platební neschopnosti, může rozhodnout například Mezinárodní sdružení pro swapy a deriváty (ISDA) se sídlem v New Yorku, často ale verdikt vynese některá ze tří uznávaných ratingových agentur. Vedle Moody's to může být ještě S&P Global Ratings a Fitch Ratings. Kvůli západním sankcím teď ani jedna z nich nemůže rating Ruska poskytovat, Moody's ale svůj verdikt k ruskému dluhu přesto vynesla, uvedl server časopisu Forbes.



Peníze, které Moskva věřitelům odeslala, kvůli sankcím uvaleným na Rusko neprošly přes mezinárodní vypořádací centrum Euroclear v Belgii. To zajišťuje hladký průběh zahraničních plateb. Peníze tak nyní leží v ruském centrálním depozitáři, kde teoreticky mohou být tak dlouho, dokud se spor mezi Ruskem a Západem nevyřeší.



Moskva neuznává, že je v platební neschopnosti. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už v pondělí řekl, že Rusko platbu úroků odeslalo a pokud peníze nedorazily, mají se držitelé dluhopisů obrátit na západní clearingová centra, která odmítají platby z Ruska předat dál. "To není náš problém," řekl v pondělí Peskov.