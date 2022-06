Tržby firmy Nike překonaly odhady, zisk je ale kvůli uzávěrám v Číně slabší

Největšímu světovému výrobci sportovního oblečení a obuvi ve čtvrtém čtvrtletí klesly tržby, díky poptávce v Severní Americe a v Evropě ale překonaly odhady. Čistý zisk se kvůli uzávěrám v Číně v období tří měsíců do konce května meziročně snížil o pět procent na 1,4 miliardy dolarů (32,7 miliardy Kč). Americká firma to uvedla v pondělí po skončování burzovního obchodování na svém webu.



Tržby se meziročně snížily o procento na 12,2 miliardy. Analytici odhadovali tržby jen 12,06 miliardy.



Firma oznámila plán na odkup akcií třídy B za 18 miliard dolarů. Její akcie po oznámení hospodářských výsledků zpočátku stouply o 2,3 procenta, poté ale začaly ztrácet.



Na důležitém zahraničním trhu v Číně, kde se už nějakou dobu potýká s nepříznivou situací, tržby klesly téměř o 20 procent. Kvůli propuknutí další vlny koronavirové pandemie se mimo jiné přerušila výroba. Kromě toho nadále trpí přetrvávajícími problémy s dodavatelským řetězcem, které brzdí mezinárodní obchod. Zásoby prudce vzrostly, mnoho zboží zůstávalo na cestě.



O pět procent klesl prodej také na domácím trhu v Severní Americe. Bohatí Američané nicméně zůstávají z velké části nedotčeni nejvyšší inflací za desítky let a mohou si dovolit utrácet za produkty, které firma opatřila vyšší cenovkou.