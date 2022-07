T. Rowe Price: Přehnané obavy z recese, Fed bude ale muset zvedat více, než se čeká

Úvahy o tom, jak moc recese poškodí americké hospodářství, jsou trochu přehnané. Pro Bloomberg to uvedla ekonomka společnosti T. Rowe Price Blerina Uruci. Jako hlavní důvod uvedla pokračující sílu amerického trhu práce, která by se měla dál promítat do spotřebitelských výdajů a poptávky.



Trh práce je podle expertky obecně silný, propouštění či pozastavení přijímání nových zaměstnanců je patrné jen u technologických firem a ve finančním sektoru. Jde tedy o to, zda se tento trend přenese do dalších odvětví. Pokud by k tomu došlo, byla by to známka, že se situace na trhu práce skutečně zhoršuje.



Jak by se na ekonomické aktivitě mohlo projevit ochlazení na realitním trhu? Podle ekonomky je toto ochlazení odrazem toho, jak moc se v předchozím období zhoršila dostupnost nemovitostí. Tedy jak moc se zvedly ceny absolutně i relativně k příjmům. Nyní se zvedají také sazby a reality patří k sektorům, které jsou na sazby nejcitlivější.



Na druhou stranu ale Uruci není podle svých slov stále přesvědčena, že slabší realitní trh se projeví na výdajích domácností. Jejich silné rozvahy a situace na trhu práce totiž znamenají, že domácnosti jsou schopny ustát určité tlaky jak ze strany inflace, tak ze strany vývoje na trhu nemovitostí. Neznamená to však, že Fed je ve složitější pozici, když se snaží poptávku ochladit? Ekonomka se skutečně domnívá, že Fed kvůli silnému trhu práce a poptávce bude muset zvedat sazby více, než jsou nyní nastavena očekávání. Jinak řečeno, síla poptávky znamená, že centrální banka bude muset více šlápnout na brzdy.



Spotřebitelské výdaje jsou také samozřejmě tahounem tržeb obchodovaných společností. T. Rowe Price se podle ekonomky nyní zaměřuje zejména na sektor služeb a zboží běžné spotřeby, protože tímto směrem podle ní půjde změna struktury v poptávce. Celkově jsou pak čísla týkající se ekonomické aktivity poznamenána tím, jak se mění zásoby, spolehlivějším indikátorem může nyní podle ekonomky být vývoj spotřeby a na trhu práce.



Ekonomka odhaduje, že ke konci letošního roku se sazby dostanou k 4 %, pak si Fed dá pauzu a bude sledovat, jak se vyšší sazby promítají do ekonomiky a trhu práce. Scénáře pro příští rok jsou pestré. Pokud přetrvají inflační tlaky, sazby se mohou dostat na 5 %, protože snížení inflace je nyní pro centrální banku prioritou.



Zdroj: Bloomberg, Youtube