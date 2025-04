Americká ekonomika už je v recesi, myslí si podle šéfa BlackRocku mnoho ředitelů

Americká ekonomika je s největší pravděpodobností už teď v recesi. V rozhovoru v Ekonomickém klubu v New Yorku to v pondělí řekl šéf americké investiční společnosti Larry Fink. Podle něj mají tento názor šéfové mnoha firem. Fink také řekl, že obchodní politika prezidenta Donalda Trumpa, mimo jiné charakterizovaná zaváděním cel, povede k růstu inflace.



"Většina generálních ředitelů, se kterými jsem mluvil, by řekla, že už jsme pravděpodobně v recesi," řekl Fink. "Jeden generální ředitel konkrétně řekl, že letecký průmysl je tím příslovečným ukazatelem, tím kanárkem v uhelném dole. Bylo mi řečeno, že ten kanárek už je nemocný,“ cituje dvaasedmdesátiletého Finka server televize CNBC.



List New York Post v pondělí napsal, že odvětví letecké dopravy se připravuje na vážné turbulence, protože eskalující obchodní válka způsobená Trumpovými cly může snížit poptávku po cestování. Očekává se, že hlavní letecké společnosti ve Spojených státech zhorší výhled na letošní rok. Na blížící se problémy už v březnu upozornila společnost Delta Air Lines, která poukázala na zhoršení důvěry mezi spotřebiteli i podniky.



Trumpova obchodní politika a zavádění cel může podle Finka podpořit inflaci. V tom případě by bylo pro americkou centrální banku (Fed) obtížné pokračovat ve snižování úrokových sazeb, jak bývá v dobách recese obvyklé. Základní sazba v USA je nyní v pásmu 4,25 až 4,50 procenta.



"Představa, že centrální banka sazby sníží letos čtyřikrát, tak tady vidím nulovou pravděpodobnost. Mnohem více se obávám, že budeme mít vyšší inflaci, která povede ke zvýšení úroků výrazně nad úroveň, kde jsou dnes," dodal.



O riziku inflace v důsledku zavádění cel se v pondělí zmínil i generální ředitel americké investiční banky Chase & Co Jamie Dimon. Cla podle něj zvýší ceny jak domácí produkce, tak zboží z dovozu. To vše bude mít negativní dopady na americkou ekonomiku, která už teď vykazuje známky útlumu.



"Zdá se, že trhy oceňují aktiva pořád ještě s předpokladem, že i nadále budeme mít poměrně hladké přistání," uvedl devětašedesátiletý Dimon ve výročním dopise akcionářům. Stal se tak prvním ředitelem velké banky z Wall Street, který se veřejně vyjádřil k Trumpově celní politice v době, kdy prudce klesaly akciové trhy.



Spojené státy začaly minulý týden vybírat 25procentní clo u dovozu automobilů a pak i plošné desetiprocentní clo prakticky u veškerého dovozu do USA. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zároveň oznámila, že od středy tohoto týdne začne vybírat i takzvaná reciproční cla, která se u každé země liší a například u zemí Evropské unie činí 20 procent.