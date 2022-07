Co ukazuje téměř stoletá historie ziskovosti amerických obchodovaných firem?

Přes všechny hovory o recesi konsenzus zatím ani náznakem nehovoří o poklesu ziskovosti obchodovaných firem v letošním a příštím roce. Jak se přitom současná a očekávaná ziskovost rýmuje s hodně dlouhodobými trendy? A co stojí za nimi?



Následující vynikající graf ukazuje vývoj zisků společností obchodovaných na americkém trhu, a to již od roku 1936. A proloženo tu je pár trendů, k tomu vidíme zisky očekávané pro následující dva roky:



Zdroj: Twitter



Do popředí vystupuje mimo jiné míra, s jakou se zisky propadly během finanční krize. A třeba i zisková recese kolem roku 2016, za kterou nestála recese v celém hospodářství. Nejzajímavější jsou ale asi ony trendy:



Pokud by zisky měly v následujících letech tendenci vrátit se na střední trend, přišla by jejich mohutná korekce z úrovní nad 200 dolary někam ne moc výrazně nad 150 dolarů. Nemluvě o tom, kam by zisky spadly, kdyby byl z nějakého důvodu relevantnější trend proložený ziskovými dny. Co když naopak proložíme trend předchozími maximy? Zisky predikované pro následující cca dva roky jsou stále znatelně výše, asi o 30 dolarů, tedy asi o 15 %.



V pondělí jsem se tu věnoval spíše cyklickému vývoji zisků, graf může vybízet k dlouhodobějším úvahám. I u nich ale může být dobrým výchozím bodem odhadovaný (nominální) růst celé ekonomiky a podíl zisků na celkovém produktu/příjmech.



Hodnotit potenciál americké ekonomiky je nyní ještě větší hádání než obvykle. Třeba moderní technologie nakonec povedou k nabídkovému boomu, přestože současná situace vyznívá opačně. Nebo možná právě proto. Co bych dnes chtěl ale vypíchnout, je vývoj onoho podílu zisků na příjmech:



Zdroj: , MinackAdvisors



Tento druhý graf ukazuje jednu ze sil, která vedla k vývoji křivky v grafu prvním – podíl zisků na příjmech dlouhodobě roste a nyní dosahuje extrémních hodnot (opak samozřejmě platí o podílu práce). To je mimochodem kontext, v kterém můžeme vnímat současné změny na (nejen) americkém trhu práce. Ohledně akcií pak platí:



Nejen valuace, ale i ziskovost, včetně podílu zisků na příjmech, vedly k tomu, že po řadu let po finanční krizi se akciový trh odtrhl od ekonomiky. Směrem nahoru. Zafungují návraty k průměru, nebo to vše dospělo do nějakého ziskového nového normálu?