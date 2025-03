Víkendář: Jak to nyní vidí v Kanadě?

Kanadský ekonom David Rosenberg byl hostem na BNN Bloomberg, kde hovořil o tom, že nový americký prezident výrazně zvyšuje nejistotu na trzích a v ekonomice. Pochopit se tak dá i vyčkávání americké centrální banky. Protože v současné situaci by krok jakýmkoliv směrem mohl pravděpodobně znamenat přešlap. Jak vnímá současnou situaci v USA a Kanadě?



Trump podle ekonoma „miluje cla“ a věří, že většina světa včetně Kanady na Spojených státech nějakým způsobem parazituje. Tato víra „je u něj téměř jako náboženství a nejde o nic přechodného“. Ředitelé velkých amerických automobilek mu sice řekli, že jeho kroky těžce dolehnou na jejich odvětví, ale Trump stále věří, že výsledkem jeho kroků bude opětovný přesun výroby do USA.



Spotřebitelé i firmy mohou na zmíněnou zvýšenou nejistotu reagovat tím, že „zamrznou“. Tedy že sníží své výdaje a budou vyčkávat, co přijde. Týká se to jak zemí postižených americkými cly, tak Spojených států samotných. Rosenberg delší dobu hovoří o ekonomickém útlumu, svého pohledu se drží i nyní. Podle něj Fed snížil minulý rok sazby i proto, že přišlo ochlazení v investičních výdajích a průmyslové výrobě, ekonomiku držel nad vodou jen spotřebitel. Ten podle ekonoma stále těží z předchozích daňových úlev, ale to skončí.



Rosenberg míní, že samotná vysoká nejistota by mohla mít znatelný dopad na produkt v USA i Kanadě. Podle jeho odhadů by současný směr mohl vést k tomu, že produkt klesne až o 2 %. Graf ukazuje současnou pravděpodobnost recese odhadovanou konsenzem a ekonomy z Golman Sachs. Ti jej nyní zvýšili z 15 % na 20 %, takže se stále nachází na velmi nízkých úrovních. Podle konsenzu je na 25 % a i tento odhad se tedy nachází na mnohem nižších úrovních než v roce 2023. Do těchto odhadů se tedy současné dění alespoň prozatím nijak výrazně nepromítá.





Zdroj: X



Rosenberg moc nevěří tomu, že by se objevil někdo, kdo by Trumpovi jeho politiku rozmluvil. Nedokázali to ani ředitelé velkých amerických automobilek a podle ekonoma tak neučiní ani členové vlády nebo jeho strany. U cel namířených na Kanadu přitom neplatí, že by jejich cílem byla ochrana některých amerických odvětví. „Jsou uvalená i tam, kde s námi USA vůbec nesoupeří,“ řekl ekonom. Kanada přitom podle něj má fiskální prostor pro podporu provincií, které tím budou nejvíce dotčeny. A „dovede v tomto souboji Davida s Goliášem uspět“, protože Spojené státy nemají v řadě oblastí čím nahradit to, co dováží z Kanady.



Zdroj: BNN Bloomberg