Kdy bude americká monetární politika nejen utahovaná, ale také utažená?

Fed už pár měsíců utahuje svou politiku. Kdy bude utažená? A kdy bude utažená dost?



V pondělí jsem tu prezentoval několik monetárních dilemat, dnes se k tématu vrátím s konkrétními čísly. Následující graf od ukazuje, co se v USA dělo se sazbami doposud a co se dít bude podle ekonomů banky a podle konsenzu. Rozdíl v letošní výsledné výši sazeb není moc velký. GS čeká, že se do konce roku dostanou na 3,25 %, podle konsenzu k 3,5 %:



Rostoucí sazby samy o sobě neznamenají, že monetární politika je utažená. Utaženost, či uvolněnost lze poměřovat více způsoby. Graf nám nabízí ten, který stojí na sazbách neutrálních. Ty jsou podle něj někde u 2,5 % a to by znamenalo, že pokud se sazby skutečné nachází pod touto úrovní, ekonomika je jimi stále stimulována (tedy doposud). Přestože sazby rostly o historicky velké skoky.

Teprve nyní by se podle grafu, respektive predikcí GS a trhu měly sazby dostat na neutrál, tedy ani nestimulovat, ani nebrzdit. A pokud by v září vzrostly o dalších 50 bazických bodů, dostane se „kvalitativní“ monetární politika nejen do fáze utahování, ale i utažení. Za poznámku přitom asi stojí, že odhad výše sazeb neutrálních není zrovna superspolehlivým cvičením v dobách klidných, o té současné nemluvě.



Pokud by se na podzim monetární politika dostala do utažení, stále není jasné, jak moc utažená by měla být. V duchu výše uvedeného: Jak moc nad sazby neutrální by se musely sazby skutečné dostat, popřípadě na jak dlouho (předtím, než by klesly na neutrální úroveň)? Složitější modely jsou jistě schopny vygenerovat i odpověď na tuto otázku. Jenže její spolehlivost je asi ještě nižší, než u oněch odhadů neutrálních sazeb. Ve výsledku tak můžeme mít nějaký sofistikovaný „pokus – omyl“, kdy si Fed dá v určité fázi pauzu a bude sledovat pohyb v ekonomice. V podstatě to naznačuje i graf tím, jak postupně klesá výše skoků sazeb.



Co to udělá s ekonomickou aktivitou? Pokud se nemýlím, tak v GS odhadují potenciál americké ekonomiky někde kolem 2 % (dlouhodobější růst na potenciálu by se pak měl v principu rýmovat se sazbami na neutrální úrovni). Podle GS by se k němu měla americká ekonomika dostávat ke konci příštího roku – viz následující graf, který také (možná hlavně) ukazuje, že podle zmíněných predikcí by popsané zvedání sazeb nemělo přinést recesi:





