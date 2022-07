0 75, nebo rovnou 100 bodů? O kolik zvedne Fed sazby a otázka recese

Existují důvody pro další zvednutí sazeb o 75 bazických bodů, ale také pro 100 bazických bodů. Ve druhém případě by se americká centrální banka dostala „před křivku“, za kterou se nyní stále nalézá. Pro CNBC to uvedl bývalý prezident Fedu v Dallasu Richard Fisher, který má za to, že Fed ještě plně nereagoval na inflační tlaky. Proti zvýšení sazeb o více než 75 bazických bodů ale hovoří překvapení, které by tím centrální banka připravila pro trhy, protože doposud hovořila o cestě, na které budou sazby růst o 75 bazických bodů. Co by tedy nyní Fisher doporučoval?



Ekonom uvedl, že když působil v centrální bance, patřil mezi největší jestřáby. Nyní by ale doporučoval pokračovat ve zvedání sazeb o 75 bazických bodů. S tím, že v září se situace může změnit i v závislosti na vývoji v následujících týdnech. Razantnější postup ekonom nedoporučuje, protože by se mohlo nyní zdát, že Fed má obavy, které jej vedou k unáhleným reakcím. Všichni pak podle Fishera vědí, že cílem jsou sazby kolem 3,5 % a Fed doposud signalizoval, že zvedání bude po 75 bazických bodech.



Problémem podle ekonoma nejsou samotné ceny zboží, ale inflačně mzdová spirála. Fisher míní, že americké hospodářství se nachází v jejím středu, zaměstnanci momentálně nejsou dostatečně placeni, aby to vyrovnávalo inflační tlaky. Hlavním cílem Fedu je tak přerušit tuto dynamiku. Není ale možné, že inflační tlaky již dosahují svého vrcholu a čísla se začnou snižovat? Fisher na tuto otázku odpověděl, že i kdyby tomu tak bylo, stále před centrální bankou leží ještě dlouhá cesta k inflaci, která by se blížila cíli ve výši 2 %.



Fed chce podle ekonoma vidět celou sérii poklesů inflačních čísel, a pokud současná čísla ukážou mírný pokles, nestačí to. „Musí udělat ještě hodně“ i proto, že zaměstnanci stále požadují znatelné zvýšení mezd. CNBC v této souvislosti připomněla poslední rozhovor s profesorem financí Jeremy Siegelem. Ten se domnívá, že americké hospodářství již znatelně ochlazuje a Fed možná dál nebude utahovat svou politiku tak razantně. Fisher k tomu ale doplnil, že trh práce je stále velmi silný, objevují se jen první známky ochlazení.



Fisher připomněl, že kdysi býval cíl Fedu týkající se nezaměstnanosti na 6 %, nyní se pracuje s 3,6 %. A čísla z trhu práce podle něj jasně ukazují, že je třeba ekonomiku dál ochlazovat. Ta se přitom „může vyhnout recesi, i když je to historicky nepravděpodobné.“ U každé recese je ale hlavně otázka ohledně její hloubky a šíře, s níž ekonomiku postihuje. A podle Fishera se nyní zdá, že by šlo o velmi mírný propad, který nemusí ekonomiku nijak zvlášť poškodit.



Zdroj: CNBC