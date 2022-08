Britský regulátor předběžně schválil akvizici Avastu a akcie vystřelily vzhůru. Klíčové datum je 9. září

Britský regulátor CMA po hloubkovém šetření předběžně schválil očekávanou akvizici Avastu společností NortonLifeLock. CMA uvedl, že nabídka softwaru na kybernetickou bezpečnost se rychle vyvíjí a poskytovatelé „placených i bezplatných služeb neustále vyvíjejí a vylepšují“ své produkty, aby uspokojili měnící se potřeby zákazníků. Regulátor tak dospěl k závěru, že firmy budou i po dokončení transakce čelit dostatečné konkurenci. Akcie v Londýně vyskočila až o 43 %. V Praze aktuálně roste o 38 %.





Česká antivirová firma Avast by podle předběžného návrhu harmonogramu svého spojení s americkou softwarovou společností NortonLifeLock měla zastavit obchodování se svými akciemi 9. září. Následně je má stáhnout z burzy a americký podnik vydá nové. Vyplývá to ze zprávy Britského antimonopolního úřadu (CMA), který se fúzí zabývá. Firmy se podle harmonogramu chtějí řídit, řekla dnes ČTK mluvčí Avastu Dominika Kalašová.



NortonLifeLock a Avast se dohodly na převzetí loni v srpnu, americká firma by za Avast měla zaplatit 8,6 miliardy USD (208,6 miliardy Kč). Nová společnost má mít sídlo v Praze a v Tempe v Arizoně. Služby se chystá nabízet více než 500 milionům uživatelů.

"Předběžné šetření CMA z dnešního rána vítáme a vnímáme jej jako dlouho opožděnou reflexi základní podstaty prostředí kybernetické bezpečnosti. V posledních letech zažil trh strukturální změny a dnes čelí tradiční hráči existenčním tlakům od provozovatelů big techu, kteří nyní uvádějí hardware s předinstalovaným antivirovým softwarem," dodal Josh Rosen, analytik u United First Partners.

Dokončení akvizice české antivirové firmy americkou softwarovou společností NortonLifeLock se původně mělo uskutečnit do 4. dubna, ale bylo odloženo na polovinu či konec letošního roku kvůli vyšetřování britským regulátorem. CMA zahájil hlubší vyšetřování této transakce letos v březnu kvůli obavám, že by mohla poškodit hospodářskou soutěž a způsobit, že britští zákazníci budou mít při hledání bezpečnostního softwaru horší podmínky. Dohodu již schválily antimonopolní úřady v USA, Španělsku a Německu, upozornila agentura Reuters.

Avast je česká nadnárodní antivirová společnost, která na trhu působí od roku 1988. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení. Dodává bezpečnostní programy pro počítače a mobilní zařízení a podle odborníků se řadí ke světové špičce. Produkty Avastu využívá přes 435 milionů uživatelů po celém světě, z velké části bezplatně. Firma uvádí, že zaměstnává více než 1700 lidí a že každý měsíc zablokuje 1,5 miliardy počítačových útoků.



NortonLifeLock sídlí ve městě Tempe v americkém státě Arizona. Podnik má tržní hodnotu kolem 17,5 miliardy dolarů a dříve na trhu působil pod názvem Symantec. Sekci výrobce bezpečnostního softwaru Symantec zaměřenou na podniky a úřady ovšem v roce 2019 prodal americkému výrobci čipů Broadcom. Jeho nejvýraznějšími obchodními artikly jsou nyní antivirus Norton a produkty LifeLock na ochranu proti krádeži identity.



Zdroj: Bloomberg, Patria, ČTK